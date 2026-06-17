La UNSJ llega a Pocito con "La U en la plaza": conocé toda la oferta educativa sin salir del departamento

Este viernes 19 de junio, la Plaza La Libertad se convertirá en el epicentro de la feria de la UNSJ.

La feria educativa de la UNSJ llega a la plaza de Pocito el próximo viernes 19 de junio.

La UNSJ saca las aulas a la calle y traslada toda su estructura al departamento Pocito. Bajo el lema "La U en la plaza", la casa de altos estudios pública de la provincia desarrollará una ambiciosa feria educativa con el objetivo de acercar su propuesta académica, cultural y tecnológica directamente a los jóvenes y vecinos de la zona.

La cita está programada para este viernes 19 de junio, a partir de las 15, en la Plaza La Libertad, el principal espacio verde del departamento. La jornada se perfila como un evento dinámico que combinará la orientación vocacional con actividades recreativas, talleres interactivos y música en vivo. Habrá stands de las 62 carreras, talleres, tecnología, música en vivo y asesoramiento sobre becas y servicios estudiantiles.

feria La UNSJ mostrará sus 62 carreras en la feria que se realizará en Pocito. (Archivo) La propuesta de la UNSJ en Pocito El corazón del encuentro será la muestra de las 62 carreras de grado que actualmente dicta la UNSJ en sus distintas unidades académicas. Lo valioso de la propuesta es que cada stand estará atendido no sólo por docentes, sino también por los propios alumnos universitarios, quienes se encargarán de explicar en primera persona los pormenores de cada profesión, la salida laboral y cómo es el día a día de la vida académica.

Además de la oferta de estudios, los asistentes podrán conocer a fondo los servicios esenciales que garantizan la permanencia de los alumnos en el sistema público:

Secretaría de Bienestar Universitario: brindará información detallada sobre el sistema de becas, comedores y residencias, además de realizar exhibiciones de las diversas disciplinas deportivas que se pueden practicar de forma gratuita en la institución.

brindará información detallada sobre el sistema de becas, comedores y residencias, además de realizar exhibiciones de las diversas disciplinas deportivas que se pueden practicar de forma gratuita en la institución. Orientación y contención: estarán presentes los equipos de la Dirección de Psicología, la Oficina de Género y la Oficina de Discapacidad para asesorar sobre inclusión y acompañamiento integral.

estarán presentes los equipos de la Dirección de Psicología, la Oficina de Género y la Oficina de Discapacidad para asesorar sobre inclusión y acompañamiento integral. Representación y cultura: la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) y la Editorial de la UNSJ (EDUNSJ) también tendrán sus espacios institucionales para mostrar la producción literaria local y la organización estudiantil. Visita de la UNSJ a los departamentos alejados Esta iniciativa de descentralización de la universidad pública busca romper las barreras geográficas que muchas veces dificultan el acceso de los chicos de los departamentos periféricos a la información educativa.