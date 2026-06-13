La UNSJ lanza un taller de formación para Tutores Pares: herramienta para el acompañamiento estudiantil

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de contención y orientación a quienes dan sus primeros pasos en la educación superior, la Dirección de Psicología y Psicopedagogía de la UNSJ abrió la convocatoria para una nueva propuesta de capacitación: el taller titulado “El rol del Tutor Par en el ámbito de la UNSJ. Formación en la tarea orientadora y tutorial”.
La iniciativa está dirigida a estudiantes avanzados de todas las unidades académicas de la universidad, reconociendo el valor de la experiencia de los alumnos de los últimos años para guiar a los ingresantes en su adaptación a la vida universitaria.
Fechas y modalidad de cursado del taller de la UNSJ
La actividad se dictará bajo la modalidad presencial y constará de un total de cuatro encuentros. El inicio de las clases está previsto para el próximo 18 de septiembre de 2026, y el cursado se desarrollará los días viernes en el horario de 15 a 20
Un recorrido formativo integral
El taller propone un trayecto que permitirá a los asistentes comprender los desafíos actuales que enfrentan los ingresantes y adquirir herramientas clave para acompañar sus trayectorias académicas desde una perspectiva integral. El programa está estructurado en cuatro módulos correlativos:
- Módulo 1: Introducción y presentación formal del rol del Tutor Par.
- Módulo 2: Definición de la figura del tutor, análisis de las características del perfil de los estudiantes ingresantes y las distintas dimensiones del acompañamiento universitario.
- Módulo 3: Dinámicas de trabajo grupal, niveles de comunicación y diseño de estrategias de acompañamiento efectivas.
- Módulo 4: Desarrollo de proyectos de intervención y revisión de los marcos teóricos que sustentan la labor tutorial.
Desde la organización informaron que los cupos para participar son limitados. Aquellos estudiantes avanzados interesados en sumarse a la propuesta deberán gestionar su inscripción a través de los equipos de tutorías o bien mediante la Secretaría de Asuntos Estudiantile correspondientes a su respectiva unidad académica.