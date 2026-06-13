    • 13 de junio de 2026 - 17:29

    La UNSJ lanza un taller de formación para Tutores Pares: herramienta para el acompañamiento estudiantil

    La nueva propuesta de la UNSJ está destinada a estudiantes avanzados de todas las unidades académicas.

    La UNSJ lanza un taller de Tutores Pares para estudiantes avanzados de todas las facultades.

    La UNSJ lanza un taller de Tutores Pares para estudiantes avanzados de todas las facultades.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de fortalecer las estrategias de contención y orientación a quienes dan sus primeros pasos en la educación superior, la Dirección de Psicología y Psicopedagogía de la UNSJ abrió la convocatoria para una nueva propuesta de capacitación: el taller titulado “El rol del Tutor Par en el ámbito de la UNSJ. Formación en la tarea orientadora y tutorial”.

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    La iniciativa está dirigida a estudiantes avanzados de todas las unidades académicas de la universidad, reconociendo el valor de la experiencia de los alumnos de los últimos años para guiar a los ingresantes en su adaptación a la vida universitaria.

    unsj
    Están abiertas las inscripciones para el nuevo taller de Tutores Pares que dictará la UNSJ.

    Están abiertas las inscripciones para el nuevo taller de Tutores Pares que dictará la UNSJ.

    Fechas y modalidad de cursado del taller de la UNSJ

    La actividad se dictará bajo la modalidad presencial y constará de un total de cuatro encuentros. El inicio de las clases está previsto para el próximo 18 de septiembre de 2026, y el cursado se desarrollará los días viernes en el horario de 15 a 20

    Un recorrido formativo integral

    El taller propone un trayecto que permitirá a los asistentes comprender los desafíos actuales que enfrentan los ingresantes y adquirir herramientas clave para acompañar sus trayectorias académicas desde una perspectiva integral. El programa está estructurado en cuatro módulos correlativos:

    • Módulo 1: Introducción y presentación formal del rol del Tutor Par.
    • Módulo 2: Definición de la figura del tutor, análisis de las características del perfil de los estudiantes ingresantes y las distintas dimensiones del acompañamiento universitario.
    • Módulo 3: Dinámicas de trabajo grupal, niveles de comunicación y diseño de estrategias de acompañamiento efectivas.
    • Módulo 4: Desarrollo de proyectos de intervención y revisión de los marcos teóricos que sustentan la labor tutorial.

    Desde la organización informaron que los cupos para participar son limitados. Aquellos estudiantes avanzados interesados en sumarse a la propuesta deberán gestionar su inscripción a través de los equipos de tutorías o bien mediante la Secretaría de Asuntos Estudiantile correspondientes a su respectiva unidad académica.

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