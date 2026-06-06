    • 6 de junio de 2026 - 12:24

    Murió un reconocido ingeniero sanjuanino

    La Facultad de Ingeniería dio a conocer sobre el fallecimiento de quien también se desempeñó como docente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del ingeniero Francisco Norberto Jesús Alenda, reconocido docente del Departamento de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería.

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    A través de un comunicado oficial, las autoridades de la unidad académica informaron la noticia y expresaron sus condolencias a familiares, amigos, colegas, estudiantes y seres queridos.

    "Desde nuestra institución damos nuestro más sentido pésame a familiares, amigos, colegas, estudiantes y seres queridos de Francisco", señalaron desde la Facultad.

    Alenda desarrolló una extensa labor docente en el ámbito universitario, dejando su huella en la formación de numerosas generaciones de futuros profesionales de la ingeniería.

    Según se informó, el velatorio se realiza hasta las 13:30 de este sábado en la Cochería San José, ubicada en calle Salta 434 Sur, en Capital.

    La noticia generó numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida de parte de integrantes de la comunidad universitaria, quienes destacaron su compromiso con la enseñanza y su calidad humana.

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