La UNSJ apuesta a la construcción de un parque solar en el CUIM para autoabastecerse de energía limpia

Durante el año pasado la UNSJ sumó un hito a su larga trayectoria en San Juan cuando incorporaron paneles solares en uno de sus edificios , dando un paso importante a la sustentabilidad y ahorro energético. Tras el éxito de la primera experiencia, las proyecciones son mayores y por estas horas se estudia la creación de un parque solar en el CUIM de la universidad, ubicado en Rivadavia.

Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO el secretario de Obras y Servicios de la UNSJ, Fernando Gómez. Por el momento el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, donde se estudia entre otras cosas la potencia que tendrá, ya que la intención es poder generar la energía suficiente para abastecer a todas las unidades académicas que se encuentran en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM).

“Entendemos que si hacemos una inversión en este sentido tendremos a la larga beneficios en término de economía, de reserva de energía o la posibilidad de inyectarla a la red, lo que para nosotros sería un impacto financiero positivo, ya que estamos hablando de un reintegro del 40% del total de energía que se consume en el CUIM” , destacó el funcionario universitario.

El dato alentador que lleva a interpretar que el parque solar será una realidad en el corto plazo es que están apartados los fondos para poder concretar la construcción. Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos, partida incluida en el actual presupuesto universitario.

La ubicación del parque solar en el CUIM, un punto estratégico para el aprovechamiento del sol

El proyecto se encuentra en fase de desarrollo, donde además de analizar la potencia que va a tener, ya que la intención es abastecer a las facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Ciencias Sociales; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; el departamento de Artes Visuales que se encuentra en el CUIM, el Comedor Universitario y la Radio Universidad, que está emplazada en el mismo predio; se estudia la ubicación del parque.

Sobre este punto, el arquitecto Gómez adelantó que uno de los sitios con mayor potencial para la construcción del parque es el terreno que se encuentra detrás del Comedor Universitario. Sin embargo, se sigue analizando las dimensiones del parque, la cantidad de paneles que se necesitarán entre otros detalles de importancia para el desarrollo del parque.

El Parque Solar en el CUIM, el segundo proyecto de la UNSJ que apunta a las energías renovables

Con la construcción del parque solar en el CUIM, la universidad sumaría un segundo espacio que funciona gracias a las energías renovable. El primero fue la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, ubicada en Av. Ignacio de la Roza y Sarmiento. Allí en el año 2025 se instalaron más de 70 paneles solares de 70 de 700 watts en la terraza del edificio, con la intención de alcanzar una capacidad de 50 kilowatts.

La electricidad generada se destina al consumo interno y se cuenta además con un sistema de respaldo con baterías, lo que permite garantizar la continuidad del servicio en caso de cortes de luz. Por su parte, el ahorro económico es más que significativo, ya que los paneles permiten cubrir entre el 50% y el 60% del consumo energético mensual del edificio, lo que representa un importante impacto en las arcas de la UNSJ en un contexto de ajuste y recortes de fondos a nivel nacional.

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“Estas acciones son en consecuencia de la mirada que tiene está secretaría con relación a las energías renovables. Estamos intentando ser pioneros, articulando con las facultades para que esta miradas que tenemos la pongamos dentro de la universidad con proyectos que apunten a un correcto uso y aprovechamiento de los recursos”, finalizó el arquitecto Fernando Gómez, secretario de Obras y Servicios de la UNSJ.