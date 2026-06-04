El embajador de China recibió a autoridades de la UNSJ y ratificó su apoyo al proyecto del radiotelescopio CART

El embajador de China en Argentina, Wang Wei, recibió en la sede diplomática de ese país en Buenos Aires al decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Jorge Castro, en una reunión centrada en el futuro del Proyecto CART (Radiotelescopio Chino-Argentino).

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Del encuentro también participaron Xiaowei Zhang, consejero de Asuntos Científicos y Tecnológicos de la Embajada china, y el director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, Marcelo Segura.

La reunión se extendió por poco más de una hora y tuvo como eje principal el estado actual del Proyecto CART, una iniciativa científica de relevancia internacional impulsada de manera conjunta entre Argentina y China.

Durante el encuentro, las autoridades de la Facultad brindaron un detallado informe sobre la situación del proyecto, haciendo especial hincapié en las dificultades que actualmente atraviesa la iniciativa y los desafíos que deben superarse para avanzar en su concreción.

Por su parte, Wang Wei destacó la larga trayectoria de cooperación científica entre China y la Universidad Nacional de San Juan, especialmente en el ámbito de la Astronomía, y valoró los resultados obtenidos a lo largo de los años mediante el trabajo conjunto.

Además, el diplomático manifestó su plena disposición para colaborar y acompañar las gestiones necesarias que permitan que el Proyecto CART se concrete, reafirmando el interés de su país en fortalecer los vínculos académicos y científicos con la provincia y con la UNSJ.

El encuentro fue considerado un paso importante para mantener activo el diálogo entre las partes y buscar alternativas que permitan destrabar los obstáculos que enfrenta una de las iniciativas astronómicas más ambiciosas impulsadas en la región.

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Qué es CART

El CART (China-Argentina Radio Telescope) fue acordado en 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y aprobado por la Legislatura sanjuanina mediante la Ley 1.386-B. Se construye en el Observatorio de Altura CESCO, en Barreal, Calingasta, y está diseñado para convertirse en el radiotelescopio más grande de Sudamérica, con una antena parabólica de 40 metros de altura y un peso estimado de 1.200 toneladas.

La obra comenzó a avanzar con aportes provinciales en 2017 y, según los planes de la UNSJ, debía estar operativa a mediados de 2025. Su finalidad principal es la investigación en radioastronomía, mediante la captación de radiación electromagnética en el rango de 1 a 45 GHz, lo que permitiría mejorar la red global de radiotelescopios, concentrada mayormente en el hemisferio norte.

El proyecto es de uso exclusivamente civil y científico; sin embargo, ha enfrentado demoras y tensiones geopolíticas que paralizaron la etapa final de su ensamblaje en el país.

Debido a esto, autoridades de la universidad han llevado adelante gestiones para buscar destrabar su futuro en el Senado de la Nación. En paralelo a las gestiones políticas, el proyecto sigue condicionado por la retención de equipos en la aduana desde septiembre del año pasado

El conflicto es tal que el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Jorge Castro, a fines del año pasado se reunió con autoridades de la Aduana por las partes del Radiotelescopio chino (CART) que están retenidos en dicha área. Después de eso se supo que el Gobierno nacional desactivó el proyecto de China para instalar el radiotelescopio en Calingasta.