Minería acerca el Derecho Minero a alumnos de la UNSJ

Unos 30 estudiantes de quinto año de la Universidad Nacional de San Juan participaron de una visita al Ministerio de Minería con el objetivo de ver cómo funciona el Derecho Minero fuera del aula.

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La actividad se enmarca en la materia Derecho de los Recursos Naturales, donde uno de los bloques centrales es el régimen minero. En ese contexto, la propuesta apunta a que los alumnos puedan recorrer, de primera mano, el circuito administrativo que atraviesa un proyecto: desde el inicio de un expediente hasta su desarrollo dentro del sistema.

Durante la jornada, los estudiantes fueron recibidos por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea y el director de Despacho Legal Minero, Leandro Bazán. El grupo de alumnos fue acompañado por la titular de la cátedra, Andrea Salas, junto al docente Luis Sotomayor, y egresadas adscriptas a la cátedra.

No es una práctica nueva. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza esta experiencia, que ya se instaló como una instancia concreta de formación para los futuros profesionales.

El valor de la visita está en ese cruce entre teoría y práctica. Los estudiantes no solo abordan la normativa en clase, sino que pueden ver cómo se aplica en situaciones reales, cómo se gestionan los expedientes y qué roles intervienen en cada etapa.

En ese recorrido, también aparece algo que no siempre se ve desde lo académico: la interacción entre el sector público y el desarrollo de la actividad minera.

Con este tipo de iniciativas, el Ministerio abre sus puertas a la formación, en una dinámica que permite acercar la gestión pública a quienes, en pocos años, van a formar parte del sistema.