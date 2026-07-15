Las 50 mineras más grandes perdieron US$228.000 millones en valor durante el segundo trimestre

Las 50 empresas mineras más valiosas del mundo perdieron en conjunto US$228.000 millones de valor bursátil durante el segundo trimestre de 2026 . Al finalizar junio, la capitalización combinada del grupo quedó en US$2,19 billones, según el ranking internacional TOP 50 elaborado por Mining.com.

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La cifra no representa necesariamente pérdidas económicas en las operaciones de las compañías. Se trata de una reducción en su capitalización de mercado, es decir, en el valor total que alcanzan sus acciones en las bolsas.

A pesar del fuerte retroceso registrado entre abril y junio, las principales mineras todavía acumulan una mejora de US$22.000 millones en lo que va del año. Esto se debe a que durante el primer trimestre habían sumado aproximadamente US$250.000 millones.

El principal motivo del retroceso fue la baja del precio del oro. El metal precioso había alcanzado a fines de enero un valor cercano a los US$5.589 por onza , pero terminó junio por debajo de los US$4.000.

Ese movimiento representó el peor trimestre para el oro en 13 años y afectó directamente a las empresas especializadas en su extracción. Las 17 compañías de oro y metales preciosos que forman parte del ranking concentran más de una cuarta parte del valor total de las 50 mineras.

Agnico Eagle perdió US$28.000 millones de capitalización bursátil, equivalentes al 26% de su valor. Kinross y Gold Fields también registraron fuertes descensos, mientras que Shandong Gold cayó un 40% y retrocedió 16 posiciones, hasta el puesto 46.

Las compañías dedicadas al financiamiento de proyectos a cambio de regalías tampoco lograron escapar de la tendencia. Wheaton Precious Metals, Franco-Nevada y Royal Gold bajaron entre un 18% y un 23%.

Newmont, considerada la mayor minera de oro del mundo, tuvo una caída más moderada, del 16%. Aun así, consiguió quedar en el cuarto lugar del ranking, por encima de Zijin Mining.

BHP y Rio Tinto crecieron a pesar del escenario negativo

Mientras las compañías auríferas perdieron valor, algunas de las grandes mineras diversificadas consiguieron recuperarse.

BHP sumó US$28.000 millones durante el trimestre, una mejora del 16%, y alcanzó una valuación cercana a los US$209.000 millones. De esta manera, volvió a superar ampliamente la barrera de los US$200.000 millones.

Rio Tinto recuperó el segundo lugar entre las mineras más valiosas del mundo, con una capitalización de US$162.000 millones.

Por su parte, Anglo American avanzó cuatro lugares y quedó en el puesto 13, luego de aumentar un 12%. Su crecimiento estuvo relacionado con la propuesta de integración con Teck Resources, una operación que todavía necesita completar diferentes autorizaciones regulatorias. La compañía resultante tendría un valor aproximado de US$82.000 millones.

Un trimestre marcado por la volatilidad del cobre

El precio del cobre atravesó fuertes movimientos. Llegó a un máximo histórico de US$6,72 por libra en el mercado estadounidense durante mayo, pero luego retrocedió.

Esa volatilidad tuvo consecuencias diferentes entre las principales productoras. Zijin Mining perdió un 20%, aunque logró mantenerse cerca de los US$100.000 millones de valuación.

Glencore también cayó alrededor de un 20% y finalizó el período en el séptimo puesto, con un valor inferior a los US$80.000 millones. Southern Copper, en cambio, conservó el tercer lugar del ranking.

First Quantum fue una de las compañías con mejor evolución: sus acciones avanzaron un 10% y la empresa subió diez lugares, hasta la posición 31. El movimiento se produjo después de una auditoría oficial sobre la mina Cobre Panamá que informó un cumplimiento del 88% de sus compromisos ambientales, un paso considerado importante para una posible reapertura.

El litio subió de precio, pero sus empresas perdieron valor

El sector del litio mostró una situación particular. El precio del carbonato de litio para baterías casi se duplicó entre diciembre y fines de enero, y cerró el segundo trimestre cerca de los US$22.400 por tonelada.

Sin embargo, esa recuperación no se trasladó a las principales empresas del sector. SQM, Ganfeng Lithium y Albemarle perdieron entre un 13% y un 25% de su valor bursátil durante el período.

La diferencia refleja que los inversores todavía mantienen dudas sobre la estabilidad del mercado. En el máximo alcanzado durante 2022, seis compañías de litio reunían una valuación de US$120.000 millones. Actualmente, las tres empresas del rubro que permanecen en el ranking suman alrededor de US$55.000 millones.

Uranio estable y tierras raras fuera del grupo principal

Las empresas productoras de uranio mostraron mayor estabilidad. Cameco quedó en el puesto 17 y Kazatomprom en el 37. Esta última fue una de las compañías de mejor desempeño durante el año, con un crecimiento acumulado del 32%.

La situación fue diferente para las empresas dedicadas a las tierras raras. China Northern Rare Earth fue la única que consiguió mantenerse dentro de las 50 principales, en el puesto 28 y con una valuación de US$26.000 millones.

MP Materials, que había ingresado al listado en 2025, perdió cerca de la mitad de su valor y quedó fuera del ranking. La australiana Lynas también se ubicó por debajo del nivel necesario para entrar.

Nuevos ingresos y cambios en el ranking

La caída general redujo el valor mínimo necesario para integrar el grupo de las 50 mineras más grandes. Ese límite pasó de US$18.000 millones a US$13.000 millones en solo tres meses.

La polaca KGHM regresó al ranking en el puesto 42, después de aumentar un 21% y anunciar un plan de inversiones por US$8.550 millones.

Hindustan Zinc ingresó por primera vez en la posición 30, mientras que Amman Minerals terminó en el último lugar del listado. La empresa indonesia perdió un 35% durante el segundo trimestre y acumula una reducción cercana al 75% desde su máximo histórico.

El balance del período dejó dos realidades dentro de una misma industria: mientras el retroceso del oro castigó a las empresas especializadas en metales preciosos, compañías diversificadas como BHP y Rio Tinto consiguieron recuperar terreno.