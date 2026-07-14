Catamarca suma al RIGI un proyecto de litio por US$709 millones

Catamarca incorporará una nueva inversión de gran escala al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . El Comité Evaluador aprobó el proyecto presentado por LIEX S.A. para ampliar el complejo de litio Tres Quebradas, con un desembolso comprometido de US$709 millones y una capacidad prevista de 40.000 toneladas anuales.

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La iniciativa se desarrollará en el salar Tres Quebradas, cerca de Fiambalá y a más de 4.000 metros de altura. LIEX es la subsidiaria argentina de la minera china Zijin Mining, que controla el proyecto desde la adquisición de Neo Lithium concretada en 2022.

La aprobación representa un nuevo impulso para un emprendimiento que ya cuenta con una primera etapa diseñada para producir 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente por año. El plan incorporado al RIGI apunta a duplicar ese volumen y consolidar a Tres Quebradas entre los desarrollos de litio de mayor escala del país.

El programa no se limita a ampliar la planta de procesamiento. La inversión incluye distintas obras necesarias para extraer la salmuera, trasladarla y convertirla en carbonato de litio destinado principalmente a la fabricación de baterías.

Perforación de nuevos pozos de extracción de salmuera.

Construcción de ductos y tuberías de transporte.

Sistemas de purificación y procesamiento.

Caminos internos e instalaciones auxiliares.

Obras de control de inundaciones.

Ampliación de la infraestructura industrial del complejo.

La capacidad final proyectada será de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, un mineral estratégico para la electromovilidad y los sistemas de almacenamiento energético.

Más de 4.400 empleos y exportaciones por US$400 millones

Uno de los principales impactos estará vinculado con la actividad laboral. La evaluación presentada ante el Comité del RIGI estima que el desarrollo generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación.

También se proyecta que la producción permita alcanzar exportaciones cercanas a los US$400 millones por año. El ingreso de esas divisas fortalecería la balanza comercial minera y ampliaría la participación argentina en el mercado internacional del litio.

El proyecto ya mantenía una relación significativa con la economía regional. Durante sus primeras etapas, Zijin-LIEX informó que trabajaba con más de 700 proveedores argentinos, de los cuales más de 500 eran catamarqueños y más de 70 pertenecían a Fiambalá.

Una inversión con horizonte de largo plazo

La documentación evaluada por el Gobierno señala que el yacimiento dispone de recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva bajo el esquema presentado al RIGI.

Tres Quebradas explota salmueras mediante procesos de bombeo, evaporación y purificación. El área se encuentra en plena cordillera de los Andes, rodeada por los volcanes conocidos como los Seismiles y cerca del Paso de San Francisco, una ubicación que podría facilitar la salida futura de la producción hacia puertos chilenos.

La primera fase fue concebida originalmente con una inversión cercana a los US$380 millones y una producción de 20.000 toneladas anuales. La nueva etapa permitirá duplicar ese volumen mediante una infraestructura de mayor escala.

El RIGI ya reúne 21 proyectos aprobados

Con la incorporación de la iniciativa de LIEX, el Comité Evaluador del RIGI alcanza 21 proyectos aprobados, con compromisos acumulados por aproximadamente US$46.700 millones. Las inversiones se distribuyen entre minería, petróleo y gas, energías renovables, infraestructura e industria.

En el caso de Tres Quebradas, la adhesión al régimen brinda previsibilidad fiscal, aduanera y cambiaria para avanzar con una inversión de largo plazo. El próximo desafío será ejecutar las obras, alcanzar la capacidad prevista y traducir el crecimiento productivo en empleo y proveedores para Catamarca.