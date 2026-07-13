Filo Sur, en el Distrito Vicuña: una perforación arrojó valores alentadores con buenas leyes de cobre, oro y plata

Mogotes Metals informó nuevos resultados en Filo Sur , su proyecto ubicado en la cordillera sanjuanina y junto al límite con Chile. El pozo FS_DDH_016 atravesó 180 metros con 0,98% de cobre equivalente desde los 108 metros de profundidad, ampliando el descubrimiento Albor dentro del distrito Vicuña .

El intervalo completo presentó valores promedio de 0,51% de cobre, 0,37 gramos por tonelada de oro, 2,8 gramos por tonelada de plata y 119 partes por millón de molibdeno. La mineralización comenzó relativamente cerca de la superficie para este tipo de exploraciones, a 108 metros de profundidad.

El “cobre equivalente” o CuEq es una medida que reúne el valor estimado de los distintos metales encontrados y lo expresa como si todo fuera cobre, lo que facilita la comparación de resultados. Sin embargo, la propia compañía aclaró que todavía no realizó pruebas metalúrgicas en el proyecto y que las recuperaciones reales podrían ser diferentes a las utilizadas para ese cálculo.

Dentro de los 180 metros, la perforación encontró un tramo de 58 metros con 1,77% de cobre equivalente desde los 111 metros. Ese sector promedió 0,90% de cobre, 0,70 gramos por tonelada de oro, 3,6 gramos de plata y 228 partes por millón de molibdeno.

El resultado más concentrado apareció más abajo: nueve metros con 2,84% de cobre equivalente desde los 276 metros de profundidad. Allí se registraron 1,32% de cobre, 1,34 gramos por tonelada de oro, 7,5 gramos de plata y 105 partes por millón de molibdeno.

También fueron identificados dos intervalos de siete metros. Uno alcanzó 1,01% de cobre equivalente desde los 188 metros, mientras que el otro registró 1,29% desde los 236 metros y se destacó por una ley de plata de 11,9 gramos por tonelada.

La compañía informó además un resultado complementario en el pozo FS_DDH_019, que interceptó 14 metros con 0,82% de cobre equivalente desde los 48 metros. No obstante, sus geólogos consideran que la perforación cruzó la estructura con un ángulo poco favorable y que no alcanzó a evaluar correctamente el cuerpo principal de brechas mineralizadas.

¿Por qué el descubrimiento Albor todavía puede crecer?

Los límites de la mineralización detectada todavía no fueron definidos. El sistema permanece sin probar hacia el noroeste y sudeste, siguiendo la zona de falla Macho Muerto, y también continúa abierto en profundidad.

El mapa ubica los pozos perforados en Albor, dentro del proyecto Filo Sur, y los sondeos con resultados pendientes en Luz del Sol, cerca del límite entre Argentina y Chile.

Los muestreos realizados en superficie por Mogotes identificaron valores anómalos de cobre y molibdeno por encima y a lo largo de la perforación. A esto se suma una anomalía de molibdeno en suelos de aproximadamente 400 por 800 metros, un área que todavía no fue perforada en su totalidad.

Según la interpretación de la empresa, las rocas muestran distintas etapas de circulación de fluidos y generación de minerales superpuestas. En términos sencillos, esto indicaría que el sistema hidrotermal estuvo activo durante un período prolongado y que recibió más de un pulso de mineralización, algo que puede favorecer la aparición de zonas con mejores leyes.

Los geólogos de Mogotes también señalaron similitudes en las rocas, alteraciones y minerales de cobre observados en Albor con los descriptos en el vecino depósito Filo del Sol. Sin embargo, la compañía advierte que los resultados de propiedades cercanas no garantizan que Filo Sur tenga las mismas dimensiones o características.

Filo Sur está ubicado unos 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, sobre el límite internacional con Chile. El conjunto de propiedades abarca alrededor de 100 kilómetros cuadrados en ambos países y todavía se encuentra en etapa de exploración.

Dos descubrimientos en una misma campaña de exploración

Allen Sabet, presidente y CEO de Mogotes Metals, destacó el potencial de crecimiento del descubrimiento Albor en Filo Sur.

Allen Sabet, presidente y CEO de Mogotes Metals, destacó que la primera temporada de perforación completamente financiada permitió concretar dos descubrimientos de cobre, oro, plata y molibdeno: Cruz del Sur y Albor.

“Los ensayos finales ampliaron la intersección de Albor a 180 metros”, afirmó el ejecutivo, quien señaló que los nuevos datos confirmaron y extendieron el descubrimiento anunciado inicialmente en mayo.

Los dos objetivos se encuentran vinculados con la zona de falla Macho Muerto, una estructura que se extiende por aproximadamente diez kilómetros dentro del proyecto. El corredor comprende los sectores Meseta, Luz del Sol, Albor y Cruz del Sur, y será uno de los principales focos de la próxima campaña.

Los próximos trabajos en Filo Sur

Mogotes espera todavía los resultados finales de los pozos FS_DDH_013 y FS_DDH_015, perforados del lado chileno en el sistema Luz del Sol. Los ensayos serán publicados después de ser recibidos y validados por la compañía.

Mientras tanto, la empresa prevé reunir toda la información de la campaña 2025-2026 y definir nuevas perforaciones alrededor de Albor. El objetivo será determinar hasta dónde se extienden las brechas de mayor ley y comprobar si en profundidad existe un sistema de tipo pórfido con un volumen más significativo.

También comenzará la planificación de la temporada 2026-2027 en el resto de sus concesiones. Por el momento, los 180 metros informados corresponden al recorrido interno del pozo y no al ancho real del cuerpo mineralizado, una medida que todavía no puede determinarse con la información disponible.

FUENTE: nota.texto7