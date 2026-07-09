Lunahuasi escala su potencial en San Juan: ratificaron la presencia de altas concentraciones de oro y cobre

NGEx , la compañía a cargo del proyecto Lunahuasi , ubicado en la cordillera sanjuanina y reconocido por sus altas leyes de cobre, oro y plata, anunció los resultados de cinco pozos clave que confirman el enorme potencial del yacimiento y marcan el cierre exitoso de su Fase 4 de exploración.

Avanza el mapa del cobre y oro en San Juan: la minera que opera Piuquenes Norte dio a conocer auspiciosos resultados de su exploración

En total, esta etapa demandó la perforación de 27.318 metros distribuidos en 32 pozos, aportando datos geológicos fundamentales para dimensionar la riqueza del subsuelo sanjuanino. Los últimos ensayos analizados no solo extendieron los límites de los sectores ya conocidos, sino que ratificaron la presencia de concentraciones de metal muy elevadas.

Para hacer comprensible el mapa del yacimiento, los geólogos dividen el terreno en grandes estructuras o zonas bautizadas con nombres de planetas. Los últimos descubrimientos se concentraron en dos de ellas: Saturno y Júpiter.

El pozo denominado DPDH077 apuntó directamente a Júpiter y los resultados sorprendieron al equipo técnico. A unos 326 metros de profundidad, los operarios interceptaron una veta de roca maciza con minerales (sulfuros masivos) que arrojó valores "excepcionales". Este hallazgo extiende la zona unos 100 metros más de lo que se conocía y demuestra que este sector, el tercero en importancia dentro de Lunahuasi, tiene un tamaño potencial mucho mayor al estimado originalmente.

Por su parte, los pozos dirigidos a la zona Saturno confirmaron que se trata de una estructura gigante que continúa abierta en todas las direcciones; es decir, que todavía no se encuentra el límite de dónde termina el mineral. Las perforaciones en este sector lograron ampliar la base mineralizada más de 100 metros tanto hacia arriba como hacia abajo de la montaña.

¿Un nuevo sector en juego?

La sorpresa técnica de la campaña la dio el pozo DPDH072. En una perforación poco profunda (a 193 metros), el taladro cruzó una franja de más de 11 metros con una ley de 8,08% de cobre equivalente (una unidad de medida que suma el valor comercial del cobre, el oro y la plata encontrados en la misma roca, lo que representa un valor altísimo para la industria).

Los geólogos de la empresa estiman que podría tratarse de una nueva zona emergente ubicada al este de Saturno, lo que incrementaría los recursos totales del proyecto de cara al futuro.

Wojtek Wodzicki, presidente y director ejecutivo de la firma, destacó el impacto de estos números y señaló que el equipo ya se encuentra concentrado en procesar toda la información recolectada. El objetivo inmediato es diseñar un modelo geológico sólido que sirva de guía para la planificación de la Fase 5 de perforación, la cual buscará definir con máxima precisión el volumen de este gigante de cobre y oro en San Juan.

Un gigante en el corazón del Distrito Vicuña

El yacimiento se encuentra en plena Cordillera de los Andes, en territorio sanjuanino, a solo 10 kilómetros al sur del proyecto Los Helados (ubicado del lado chileno). Por su posición geográfica clave en la alta montaña, el acceso a Lunahuasi se puede realizar tanto desde Copiapó, Chile (a unos 177 kilómetros en vehículo), como desde la ciudad de San Juan, Argentina, tras un recorrido por tierra de aproximadamente 264 kilómetros.

Lunahuasi es un yacimiento de cobre, oro y plata de "alta sulfuración" (un tipo de formación geológica donde los metales se concentran en vetas muy ricas) que fue descubierto por la empresa NGEx Minerals en 2023. El proyecto es la joya más reciente del emergente Distrito de Vicuña, una de las regiones mineras más codiciadas de la actualidad que ya alberga a yacimientos de talla mundial como la mina Caserones y los proyectos Josemaría, Filo del Sol y Los Helados.

Las perforaciones realizadas hasta el momento en Lunahuasi lograron un récord: arrojaron las leyes de metal más altas jamás encontradas en todo el distrito, consolidando la propiedad (100% en manos de NGEx) como un sistema mineralizado gigante.