El Pachón cerró su campaña 2025-2026 con más de 600 empleos sanjuaninos y avances decisivos para el proyecto

Glencore Pachón culminó con éxito su última campaña 2025-2026 en sitio con notables avances en materia de estudios técnicos, empleo local y desarrollo de infraestructura. Durante este período se alcanzaron 21.246 metros de perforación distribuidos en 53 pozos , necesarios para el desarrollo de estudios clave de geofísica, geotecnia, hidrogeología y magnetometría para el modelado del yacimiento.

El trabajo realizado implicó un nuevo impulso a la generación de empleo, ya que el equipo de geología se conformó con 60 profesionales, 30 de ellos empleados directos y 30 profesionales sanjuaninos contratados especialmente para esta campaña. Además, más de 600 personas de San Juan y comunidades aledañas fueron empleadas a través de empresas proveedoras y contratistas en el momento de mayor actividad de la campaña, como un claro ejemplo de incidencia positiva en el desarrollo local.

En materia de infraestructura, la campaña consolidó obras fundamentales. Entre ellas, la finalización de los dos puentes estratégicos sobre los ríos Colorado y Los Patos. La obra demandó una inversión de 15 millones de dólares y priorizó el empleo local, involucrando en su pico máximo a 120 trabajadores directos, de los cuales el 90% provenían de Calingasta.

Las tareas realizadas en el período estival se desarrollaron sin incidentes ni lesiones, gracias al cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y al compromiso del equipo de Glencore Pachón que implementó, junto a la empresa sanjuanina a cargo de la obra, capacitaciones y entrenamientos continuos en prevención de riesgos.

“Los grandes proyectos se construyen paso a paso. Este hito reafirma nuestro compromiso de avanzar con disciplina, seguridad y responsabilidad para desarrollar una operación de clase mundial que produzca cobre de manera segura, confiable y sostenible , contribuyendo a satisfacer la creciente demanda mundial de este mineral esencial para la transición energética”, afirmó Christoff Kuhn, director de Portafolio de Proyectos LATAM de Glencore.

Como parte del compromiso con el desarrollo sostenible, en 2025 Glencore Pachón destinó 44,5 millones de dólares en compras y servicios a empresas de San Juan. De ese total, 31% correspondió a proveedores y contratistas de Calingasta. En tanto que, en materia de inversión y desarrollo social, en 2025 se destinaron alrededor de $500 millones para impulsar programas de educación, capacitación, fortalecimiento institucional y de emprendimientos de las comunidades.

A nivel operativo, y en línea con la premisa de Glencore de que la seguridad las personas y el respeto por el entorno son condiciones innegociables, millones de horas trabajadas sin lesiones ni incidentes ambientales.

Además, se ejecutaron mejoras como la ampliación de los módulos habitacionales en los campamentos Pachón y Carnicería, la colocación de luminarias solares sostenibles y la instalación de enfermerías equipadas junto a un policlínico central en el campamento Pachón para el cuidado de los trabajadores que se desempeñan en el proyecto.