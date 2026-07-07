Veladero dará un salto logístico con bitrenes: ahorrará US$1 millón al año y reducirá su huella de carbono

La primera prueba de un bitren en el camino que une Tudcum con la mina Veladero no solo marcó un hito para la minería sanjuanina, sino que también abre una nueva etapa en la logística de alta montaña. Luego de que la unidad completara el recorrido sin inconvenientes, el CEO de Veladero, Marcelo Álvarez, confirmó a DIARIO DE CUYO que este tipo de transporte pasará a formar parte de la operatoria habitual de la empresa para el traslado de explosivos y anticipó que buscarán extender el modelo a otros proveedores.

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El ejecutivo explicó que el logro no fue casualidad, sino el resultado de un trabajo que demandó varios meses de planificación y pruebas, siempre con un objetivo claro: incrementar la capacidad de carga sin resignar la seguridad.

"Es un trabajo que venimos realizando hace varios meses. Fuimos aumentando la capacidad de transporte, siempre teniendo en cuenta, en primer lugar, la seguridad de la mercadería. Ha sido un proceso de evolución, incorporando camiones cada vez más grandes hasta llegar al bitren", señaló.

Álvarez detalló que el proyecto fue desarrollado junto a Austin Powder Argentina, empresa encargada de los servicios de voladura de alta complejidad en Veladero. "Ha sido un proceso de colaboración con Austin Powder durante los últimos seis meses. Fuimos incrementando la capacidad de carga, siempre priorizando la seguridad del transporte, hasta lograr operar con bitrenes manteniendo esos estándares. Eso constituye un hito y este modelo ya va a ser el habitual para transportar explosivos hacia Veladero", explicó.

La prueba exitosa convirtió a Veladero en la primera operación minera de la cordillera sanjuanina en recibir un bitren, un antecedente que podría transformar la logística de abastecimiento en proyectos ubicados en alta montaña.

Tres beneficios clave para Veladero

Para el CEO de la compañía, la incorporación de bitrenes tiene un impacto directo en tres aspectos estratégicos: eficiencia operativa, reducción de costos y sustentabilidad.

"Para Veladero significa tres cosas. La primera es mayor eficiencia en el transporte de cargas, utilizando menos camiones en la ruta. La segunda tiene que ver con la reducción de costos. Solo con la operación junto a Austin Powder vamos a ahorrar alrededor de un millón de dólares al año, y ese ahorro contribuye a extender la vida útil de Veladero porque mejora la competitividad de la operación", sostuvo.

El tercer beneficio apunta al compromiso ambiental de la empresa. "También implica una reducción de la huella de carbono, porque al transportar un mayor volumen en menos viajes disminuyen las emisiones. Es otro paso dentro de nuestro compromiso con una minería cada vez más sustentable", afirmó.

El próximo objetivo: ampliar el sistema a otros proveedores

Tras superar con éxito esta primera experiencia, Veladero ya proyecta expandir el uso de bitrenes a otros rubros vinculados a la operación minera. "Ahora vamos a seguir trabajando en la misma línea con otros proveedores, como YPF y otras empresas que tienen un alto volumen de transporte. Este es solo el comienzo de un proceso que queremos seguir ampliando", adelantó Álvarez.

Con la implementación de este sistema, la compañía no solo optimiza la logística de uno de los yacimientos de oro más importantes del país, sino que también sienta un precedente para el transporte de cargas pesadas en la cordillera sanjuanina, donde la combinación entre eficiencia y seguridad resulta determinante para el desarrollo de la actividad minera.