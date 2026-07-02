    • 2 de julio de 2026 - 18:40

    Caprimsa: "Estamos conformes con la ley aprobada, ahora empieza el trabajo de campo"

    El referente de la cámara de proveedores dijo que la mayor ventaja es que ahora las negociaciones por más oportunidades tendrán un respaldo legal.

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    La Cámara de Diputados de San Juan aprobó, después de más de un año de debates entre las cámaras y Gobierno, la Ley de Desarrollo Local Minero. Con la nueva normativa, se crea un registro de proveedores locales y surge una serie de incentivo para proyectos que generen más trabajo y contratos con sanjuaninos, además de exigir un plan de desarrollo.

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    Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA (Cámara de Proveedores Mineros Interdepartamentales) dijo que este resultado es positivo y celebró que se haya llegado a un acuerdo en Diputados “después de todo el trabajo que venimos haciendo”. Dijo que el balance es bueno, aunque en las instancias de diálogo tuvieron que ceder en algunos puntos.

    El empresario adelantó que la aprobación en el Poder Legislativo es el inicio de una etapa clave, que será la reglamentación y puesta en marcha de la norma. “Empezamos una etapa de trabajo de campo, yo le adelanté a los ministros Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández que queremos trabajar con ellos el decreto reglamentario, para que nos convoquen”, aseguró.

    Es que una vez aprobada la ley queda todavía que se publique en el Boletín Oficial local la “letra chica” de la normativa. Las cámaras empresariales, tanto la Cámara Minera de San Juan que representa a las operadoras, como las referentes de proveedores, ya venían poniendo el foco en este paso, que consideran clave para el futuro. Godoy dijo que espera que esto esté listo “dentro de dos o tres semanas”, para que empiece a regir la ley.

    Para el empresario el mayor ventaja que les da la ley es un respaldo en discusiones que ya mantenían con las compañías, cuando buscaban obtener más oportunidades de contratos dentro de los proyectos. “Hay cosas que logramos antes, como conocer las licitaciones que se vienen para que los socios estén preparados, pero después de negociaciones y reclamar en los medios, ahora van a tener la obligación de pasarlo por ley”, aseguró.

    Para lo que se viene, Godoy dijo también que esperan que desde Gobierno empiecen a darles información sobre cómo va a ser la inscripción en el registro de proveedores locales. “Entendemos que tienen que hacer una plataforma y que eso va a demorar, pero buscamos que los socios de las cámaras sepan lo más pronto posible qué papeles, documentos y requisitos deben buscar, para que sea más fácil sumarse”, señaló.

    En cuanto a lo que se viene, dijo que ven como una ventaja que las empresas mineras deberán presentar los planes de desarrollo de proveedores, lo que le dará a las empresas locales un panorama más claro. También los grandes proveedores, que a su vez contratan firmas sanjuaninas y de las comunidades cercanas. “Queda también la tarea de control de parte del Estado, que va a ser fundamental”, agregó.

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