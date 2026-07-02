Dólar en alza: la inquietante proyección que hizo un ex ministro de Economía

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, estimó que en la segunda mitad del año puede producirse una escasez relativa de dólares debido a la demanda por viajes, importaciones y atesoramiento, sumado al ruido electoral que incentiva la dolarización de carteras.

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"El segundo semestre creo que empieza un período de menor abundancia o de escasez relativa donde las fuentes de demanda van a seguir ahí vigentes. Son viajes, importaciones y atesoramiento", aseguró Lacunza en una entrevista con el programa "Esta Mañana" de Radio Rivadavia y que siguió Agencia Noticias Argentinas.

El exfuncionario subrayó que, si bien el tipo de cambio se apreció en los últimos meses, mantener las restricciones actuales genera un costo en términos de inversión y empleo que el Gobierno no debería ignorar.

En su diagnóstico sobre el estado actual del país, Lacunza describió lo que denomina una "economía bipolar". Por un lado, las variables nominales como la inflación y el riesgo país muestran señales de estabilidad y previsibilidad tras un periodo crítico de diez meses de subas constantes.

Sin embargo, advirtió que "las luces verdes son más verdes y las rojas más rojas", haciendo referencia a que mientras los precios se calman, la actividad económica y el consumo siguen en niveles muy bajos.

Explicó que la inversión productiva lleva cuatro trimestres consecutivos en caída, lo que refleja que quienes deben contratar empleados todavía tienen "sus reservas" sobre el futuro. Sobre el reacomodamiento de las tarifas de servicios públicos, el exministro defendió la reducción de los subsidios para evitar el "autoengaño" de la sociedad.

Explicó que lo que no se abona directamente en la boleta de luz o gas, se termina pagando mediante impuestos o la emisión que genera inflación.

"Hace 2 años y medio más o menos pagábamos el 20% de lo que realmente costaba la luz que consumíamos. Ahora más o menos pagamos el 75%", detalló, considerando que el tramo restante del ajuste será menos doloroso porque la mayor parte del camino ya fue recorrida.

Finalmente, el economista respondió a las críticas del presidente Javier Milei sobre el manejo de la deuda en 2019. Lacunza calificó los señalamientos sobre el "reperfilamiento" como un intento de desviar la atención y defendió la medida como una decisión necesaria para evitar una hiperinflación o una tragedia social similar a la del año 2001.

Comparó la gestión de la crisis con una sala de urgencias: "Si te estás desangrando ponés un torniquete. Ahora no dejes el torniquete, el cepo 7 años porque te agarra trombosis".

Para el exfuncionario, la permanencia de los controles cambiarios hoy funciona como ese torniquete que, si se deja demasiado tiempo, termina asfixiando la recuperación de la inversión y el empleo.