El Gobierno aumentó 1% los impuestos a los combustibles: cómo impactará en los precios al consumidor

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los impuestos que gravan los combustibles líquidos. Mediante el Decreto 562/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial, estableció un aumento del 1% en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y en el Impuesto al Dióxido de Carbono, mientras volvió a diferir la aplicación del resto de los incrementos pendientes.

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La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Con esta decisión, el Ejecutivo repite el mecanismo que viene aplicando desde 2024: autoriza solo una parte del ajuste previsto por la normativa vigente y posterga el resto para el mes siguiente, con el objetivo de moderar el impacto sobre los precios de los combustibles.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la medida busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", argumento que ya había utilizado en las prórrogas anteriores.

El decreto establece que el remanente de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, junto con el primer trimestre de 2026, comenzará a regir desde el 1 de agosto de 2026 para la nafta y el gasoil.

No obstante, el esquema de postergaciones viene acumulando retrasos desde hace más de un año y medio, por lo que no se descarta que el próximo mes el Gobierno vuelva a diferir parte de esos incrementos.

Cómo quedan los impuestos

Durante julio, la actualización alcanza montos fijos por litro.

Para la nafta sin plomo y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumenta $21,192 por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementa $1,298 por litro.

En el caso del gasoil, el aumento es de $18,959 por litro en el impuesto principal, más $2,161 por litro correspondientes al Impuesto al Dióxido de Carbono.

Además, continúa vigente un tratamiento diferencial para determinadas zonas del país. En las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, se aplica un adicional específico de $10,266 por litro.

Cómo funciona el mecanismo de actualización

Los impuestos a los combustibles se actualizan trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec, conforme al esquema establecido por el Decreto 501/2018.

Sin embargo, desde el año pasado el Gobierno decidió no trasladar íntegramente esos incrementos para evitar un mayor impacto sobre los surtidores, por lo que mantiene un esquema de actualizaciones parciales y sucesivas postergaciones. De esta manera, parte de los aumentos continúa acumulándose y queda pendiente de aplicación en los próximos meses.