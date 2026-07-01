    • 1 de julio de 2026 - 18:31

    CASEMI pidió avanzar con la desregulación para mejorar la competitividad de los proveedores mineros

    Autoridades de la cámara se reunieron en Buenos Aires con el ministro Federico Sturzenegger para analizar los cambios en la Ley de Inversiones Mineras y acordar una agenda destinada a eliminar trabas burocráticas para el sector.

    Representantes de CASEMI junto al ministro de Desregulación, FedericoSturzenegger, y el senador por San Juan, Bruno Olivera.

    Representantes de CASEMI junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el senador por San Juan, Bruno Olivera.

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    Representantes de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) mantuvieron una reunión en Buenos Aires con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para avanzar en una agenda de trabajo orientada a mejorar la competitividad de los proveedores mineros y reducir las trabas administrativas que afectan al sector.

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    En representación de CASEMI estuvieron su presidente, Juan Pablo Delgado, y el secretario Eduardo Caputo, quienes expusieron la situación que atraviesan las empresas proveedoras de la minería y el impacto que generan las recientes modificaciones en la Ley de Inversiones Mineras. Del encuentro también participaron el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el senador nacional por San Juan, Bruno Olivera.

    Según informó la entidad, durante la reunión se planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Ministerio para identificar normas y procedimientos burocráticos que hoy dificultan la operatoria cotidiana de las empresas vinculadas a la actividad minera.

    El objetivo es consensuar una agenda de trabajo que permita impulsar medidas de desregulación, simplificar procesos administrativos y generar mejores condiciones para el desarrollo de los proveedores del sector.

    Desde CASEMI señalaron que la iniciativa busca fortalecer la competitividad de las empresas de servicios mineros, consideradas un eslabón clave para el crecimiento de la actividad en San Juan y otras provincias con fuerte desarrollo de proyectos extractivos.

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