Vicuña: arrancó la búsqueda de trabajadores para el armado del campamento

El proyecto minero Vicuña comenzó formalmente la etapa de toma de mano de obra a través de la empresa encargada de ejecutar el campamento, integrada por la firma china PowerChina y la empresa santafesina RAFA S.A.

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Así lo confirmó el secretario adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares , en declaraciones a Radio Sarmiento, donde detalló que el proceso ya está en marcha con una alta demanda laboral y las primeras evaluaciones médicas a postulantes.

Según explicó, la convocatoria se activó mediante una plataforma online de la empresa y rápidamente recibió una fuerte respuesta: entre 2.500 y 2.800 currículums ya fueron cargados en la base de datos.

En paralelo, comenzaron los exámenes médicos y los cursos de seguridad para los primeros trabajadores preseleccionados, en una etapa inicial del proyecto.

Tovares precisó que el inicio de la actividad será progresivo. A mediado de julio está previsto el ingreso de unos 15 a 20 trabajadores , destinados a tareas logísticas y al armado del campamento.

Luego, hacia fines de agosto y comienzos de septiembre, se espera una incorporación más masiva de personal, que marcará la consolidación de la obra. En total, el proyecto contempla alrededor de 100 trabajadores durante aproximadamente 16 meses, según lo informado a la UOCRA.

Perfiles buscados

El reclutamiento está enfocado principalmente en oficios técnicos y de obra. Entre los perfiles requeridos se encuentran:

Electricistas

Sanitaristas

Personal de montaje

Trabajos de obra civil y replanteo

De acuerdo a Tovares, la mayor demanda se concentra en electricistas y sanitaristas, debido a las tareas vinculadas al montaje de infraestructura del campamento.

Inscripción exclusivamente por la empresa

El dirigente sindical remarcó que la inscripción es gestionada únicamente por la empresa mediante su sistema digital, mientras que la UOCRA cumple un rol informativo.

También desmintió la circulación de un flyer que convocaba a anotarse en la sede gremial, y advirtió que se trata de información falsa.