    • 1 de julio de 2026 - 11:44

    Vicuña: arrancó la búsqueda de trabajadores para el armado del campamento

    Desde la UOCRA, Alberto Tovares, confirmó que la UTE seleccionada para la realización del campamento en Vicuña comenzó el proceso de selección de trabajadores.

    Vicuña.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Así lo confirmó el secretario adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares, en declaraciones a Radio Sarmiento, donde detalló que el proceso ya está en marcha con una alta demanda laboral y las primeras evaluaciones médicas a postulantes.

    Según explicó, la convocatoria se activó mediante una plataforma online de la empresa y rápidamente recibió una fuerte respuesta: entre 2.500 y 2.800 currículums ya fueron cargados en la base de datos.

    En paralelo, comenzaron los exámenes médicos y los cursos de seguridad para los primeros trabajadores preseleccionados, en una etapa inicial del proyecto.

    Primeras incorporaciones y armado del campamento

    Tovares precisó que el inicio de la actividad será progresivo. A mediado de julio está previsto el ingreso de unos 15 a 20 trabajadores, destinados a tareas logísticas y al armado del campamento.

    Luego, hacia fines de agosto y comienzos de septiembre, se espera una incorporación más masiva de personal, que marcará la consolidación de la obra. En total, el proyecto contempla alrededor de 100 trabajadores durante aproximadamente 16 meses, según lo informado a la UOCRA.

    Perfiles buscados

    El reclutamiento está enfocado principalmente en oficios técnicos y de obra. Entre los perfiles requeridos se encuentran:

    • Electricistas
    • Sanitaristas
    • Personal de montaje
    • Trabajos de obra civil y replanteo

    De acuerdo a Tovares, la mayor demanda se concentra en electricistas y sanitaristas, debido a las tareas vinculadas al montaje de infraestructura del campamento.

    Inscripción exclusivamente por la empresa

    El dirigente sindical remarcó que la inscripción es gestionada únicamente por la empresa mediante su sistema digital, mientras que la UOCRA cumple un rol informativo.

    También desmintió la circulación de un flyer que convocaba a anotarse en la sede gremial, y advirtió que se trata de información falsa.

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