    • 1 de julio de 2026 - 10:20

    En plena ola polar, sube la tarifa del gas en todo el país: cuánto más se pagará desde hoy

    La medida fue autorizada por la Secretaría de Energía de la Nación.

    Suben la tarifa del gas en todo el país: cuánto más se pagará desde hoy

    Suben la tarifa del gas en todo el país: cuánto más se pagará desde hoy

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    Las tarifas de gas en todo el país sufrirán un aumento promedio de 3% a partir de este miércoles, según precisaron fuentes de la Secretaría de Energía.

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    En tanto, las de electricidad tendrán un ajuste de 1,5% en toda la región del AMBA. En el caso del interior depende de cada empresa distribuidora.

    Por otro lado, el Gobierno prorrogó el 25% extra de bonificación para gas en julio; y aumentó el extra de bonificación en electricidad del 11.97 % al 16,59%.

    “De modo que lo usuarios más vulnerables estén protegidos en estos meses alto consumo debido al frío” señalaron desde la Secretaría en una comunicación que procesó Agencia Noticias Argentinas.

    El ajuste de la tarifa de gas está por encima de la inflación proyectada debajo de 2%, mientras que el de la electricidad se ubica por debajo.

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