En plena ola polar, sube la tarifa del gas en todo el país: cuánto más se pagará desde hoy

La medida fue autorizada por la Secretaría de Energía de la Nación.

Suben la tarifa del gas en todo el país: cuánto más se pagará desde hoy

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Las tarifas de gas en todo el país sufrirán un aumento promedio de 3% a partir de este miércoles, según precisaron fuentes de la Secretaría de Energía.

En tanto, las de electricidad tendrán un ajuste de 1,5% en toda la región del AMBA. En el caso del interior depende de cada empresa distribuidora.

Por otro lado, el Gobierno prorrogó el 25% extra de bonificación para gas en julio; y aumentó el extra de bonificación en electricidad del 11.97 % al 16,59%.

“De modo que lo usuarios más vulnerables estén protegidos en estos meses alto consumo debido al frío” señalaron desde la Secretaría en una comunicación que procesó Agencia Noticias Argentinas.