Proveedores de Calingasta salieron a respaldar el permiso de agua de Los Azules

Los integrantes de CASEMICA (Cámara de Servicios Mineros de Calingasta) decidieron respaldar un pedido que hizo la minera a cargo de Los Azules frente a Hidráulica. El apoyo tiene que ver con la propia agenda de los proveedores del departamento y de los regantes. Es que la autorización a la compañía implica fondos frescos para obras hídricas y también la continuidad de inversiones este año en el proyecto.

Alfredo Ibaceta, el presidente de la cámara, habló con DIARIO DE CUYO y dijo que ya se reunieron con las autoridades de Hidráulica. “Le pedimos al ingeniero José María Ginestar que se agilice el proceso, nos presentamos también con regantes porque yo soy productor en el departamento”, explicó.

El pedido de autorización de uso de agua por parte de Los Azules está pendiente todavía en la dirección. El organismo debe dar el aprobado técnico al caudal que puede utilizar el proyecto minero y hacer un cobro por única vez de 5 millones de dólares al que luego se sumará el pago del canon que cobra la repartición a las empresas de este tipo.

Ibaceta y la CASEMICA decidieron salir a respaldar el pedido luego de una reunión que tuvieron el 27 de mayo con autoridades de la empresa. “Nos encontramos para conocer cómo fue el cierre de la temporada y ahí nos presentaron un un plan de ejecución de obras que tienen proyectadas”, explicó.

En este programa de trabajo, la minera incluye tanto dos puentes, uno provisorio y otro definitivo que podrán usar la comunidad, un desvío que rodea la zona urbana del departamento para que cuando inicien las obras no interrumpan la vida cotidiana, camino, el tendido eléctrico y otras tareas, en la previa de la construcción.

El presidente de la cámara de proveedores dijo que este plan generó expectativas y en especial se volvió un tema central para los calingastinos “después de la suspensión del traslado de mineral de Hualilán”. Esta decisión de la mina de oro, que dejó de llevar mineral a Casposo “tuvo impacto en los trabajadores del departamento, que ahora también se enfrentan a la baja de ocupación por la temporada”.

Según dijo el calingastino, durante la reunión las autoridades de Los Azules les plantearon dos frenos que estaban enfrentando. Uno era la resolución todavía pendiente de lo que va a suceder con la línea de 500 KV que construirá Vicuña y la ampliación de la existente. En este caso hay una resolución sobre cómo se manejará la prioridad de uso de la capacidad nueva de la línea, en la que las dos maneras tienen posturas enfrentadas y que debe resolver el ex ENRE.

El otro punto que mantiene en espera la concreción de las obras es la autorización de permisos sectoriales para el proyectos, donde el más importante es el que tiene que definir la Dirección de HIdráulica. Por eso, explicó Ibaceta, con regantes del departamento, que a su vez algunos son parte de la cámara, se reunieron con las autoridades.

Pedido de celeridad para la autorización

Tal como es habitual en los casos de concesiones de agua para proyectos mineros, las empresas deben hacer una solicitud de un caudal máximo que podrán usar para la explotación del proyecto e HIdráulica está a cargo de la autorización. Los que deciden son tanto el personal técnico como los consejeros, que son la mitad referentes del Estado y el resto representantes de los regantes.

Este proceso, si bien se inició hace meses, todavía no tuvo respuesta, ni favorable ni negativa. Ibaceta dijo que no hay preocupación por la cantidad de agua que usará el proyecto, que en su factibilidad habló de un uso máximo de 244 l/s, que estará cerca de las necesidades de una finca de 50 ha. En cambio, sí les preocupa la demora y que podría tener un beneficio directo para los regantes del departamento.

Es que para el ingreso la empresa debe abonar 5 millones de dólares, fondos que serán para Hidráulica. “Son cerca de 7.000 millones de pesos, que se podrían usar por ejemplo para la maquinaria que llevamos varias gestiones pidiendo para mantener la red de canales de Calingasta”, señaló. En el departamento hay “200 km de canales, pero solamente uno está impermeabilizado, necesitamos que se hagan mejoras y mantenimiento”, dijo.

Si bien reconoció que los fondos serán para Hidráulica y que esta repartición se encargará de decidir dónde lo invertirá, porque no necesariamente irá a Calingasta, el empresario dijo que es dinero necesario. Pero, sobre todo, esperan que esa autorización les de mayor seguridad de las obras que se vienen para el proyecto de cobre, porque el sector de proveedores calingastinos está a la espera del avance del mismo.