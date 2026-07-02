    • 2 de julio de 2026 - 06:44

    Proveedores de Calingasta salieron a respaldar el permiso de agua de Los Azules

    La minera está esperando una autorización y los empresarios y regantes del departamento pidieron agilizar el proceso porque quieren que se concreten obras.

    Los Azules es uno de los proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Cuenta con RIGI aprobado, así como su DIA y presentó su factibilidad. Se encuentra buscando financiamiento para la puesta en marcha de la construcción.&nbsp;

    Los Azules es uno de los proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Cuenta con RIGI aprobado, así como su DIA y presentó su factibilidad. Se encuentra buscando financiamiento para la puesta en marcha de la construcción. 

    Foto:

    Los integrantes de CASEMICA (Cámara de Servicios Mineros de Calingasta) decidieron respaldar un pedido que hizo la minera a cargo de Los Azules frente a Hidráulica. El apoyo tiene que ver con la propia agenda de los proveedores del departamento y de los regantes. Es que la autorización a la compañía implica fondos frescos para obras hídricas y también la continuidad de inversiones este año en el proyecto.

    Leé además

    tras 12 anos, la unsj por primera vez cuenta con sede en calingasta y suma atractivas ofertas a la escuela de oficios

    Tras 12 años, la UNSJ por primera vez cuenta con sede en Calingasta y suma atractivas ofertas a la Escuela de Oficios
    memoria, manos y mentes, la iniciativa que dara sus primeros pasos en calingasta potenciando los tesoros de las comunidades mineras

    "Memoria, Manos y Mentes", la iniciativa que dará sus primeros pasos en Calingasta potenciando los tesoros de las comunidades mineras

    Alfredo Ibaceta, el presidente de la cámara, habló con DIARIO DE CUYO y dijo que ya se reunieron con las autoridades de Hidráulica. “Le pedimos al ingeniero José María Ginestar que se agilice el proceso, nos presentamos también con regantes porque yo soy productor en el departamento”, explicó.

    El pedido de autorización de uso de agua por parte de Los Azules está pendiente todavía en la dirección. El organismo debe dar el aprobado técnico al caudal que puede utilizar el proyecto minero y hacer un cobro por única vez de 5 millones de dólares al que luego se sumará el pago del canon que cobra la repartición a las empresas de este tipo.

    Continuidad para las obras proyectadas

    Ibaceta y la CASEMICA decidieron salir a respaldar el pedido luego de una reunión que tuvieron el 27 de mayo con autoridades de la empresa. “Nos encontramos para conocer cómo fue el cierre de la temporada y ahí nos presentaron un un plan de ejecución de obras que tienen proyectadas”, explicó.

    En este programa de trabajo, la minera incluye tanto dos puentes, uno provisorio y otro definitivo que podrán usar la comunidad, un desvío que rodea la zona urbana del departamento para que cuando inicien las obras no interrumpan la vida cotidiana, camino, el tendido eléctrico y otras tareas, en la previa de la construcción.

    El presidente de la cámara de proveedores dijo que este plan generó expectativas y en especial se volvió un tema central para los calingastinos “después de la suspensión del traslado de mineral de Hualilán”. Esta decisión de la mina de oro, que dejó de llevar mineral a Casposo “tuvo impacto en los trabajadores del departamento, que ahora también se enfrentan a la baja de ocupación por la temporada”.

    Según dijo el calingastino, durante la reunión las autoridades de Los Azules les plantearon dos frenos que estaban enfrentando. Uno era la resolución todavía pendiente de lo que va a suceder con la línea de 500 KV que construirá Vicuña y la ampliación de la existente. En este caso hay una resolución sobre cómo se manejará la prioridad de uso de la capacidad nueva de la línea, en la que las dos maneras tienen posturas enfrentadas y que debe resolver el ex ENRE.

    El otro punto que mantiene en espera la concreción de las obras es la autorización de permisos sectoriales para el proyectos, donde el más importante es el que tiene que definir la Dirección de HIdráulica. Por eso, explicó Ibaceta, con regantes del departamento, que a su vez algunos son parte de la cámara, se reunieron con las autoridades.

    Pedido de celeridad para la autorización

    Tal como es habitual en los casos de concesiones de agua para proyectos mineros, las empresas deben hacer una solicitud de un caudal máximo que podrán usar para la explotación del proyecto e HIdráulica está a cargo de la autorización. Los que deciden son tanto el personal técnico como los consejeros, que son la mitad referentes del Estado y el resto representantes de los regantes.

    Este proceso, si bien se inició hace meses, todavía no tuvo respuesta, ni favorable ni negativa. Ibaceta dijo que no hay preocupación por la cantidad de agua que usará el proyecto, que en su factibilidad habló de un uso máximo de 244 l/s, que estará cerca de las necesidades de una finca de 50 ha. En cambio, sí les preocupa la demora y que podría tener un beneficio directo para los regantes del departamento.

    Es que para el ingreso la empresa debe abonar 5 millones de dólares, fondos que serán para Hidráulica. “Son cerca de 7.000 millones de pesos, que se podrían usar por ejemplo para la maquinaria que llevamos varias gestiones pidiendo para mantener la red de canales de Calingasta”, señaló. En el departamento hay “200 km de canales, pero solamente uno está impermeabilizado, necesitamos que se hagan mejoras y mantenimiento”, dijo.

    Si bien reconoció que los fondos serán para Hidráulica y que esta repartición se encargará de decidir dónde lo invertirá, porque no necesariamente irá a Calingasta, el empresario dijo que es dinero necesario. Pero, sobre todo, esperan que esa autorización les de mayor seguridad de las obras que se vienen para el proyecto de cobre, porque el sector de proveedores calingastinos está a la espera del avance del mismo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La UFI CAVIG está investigando el hecho.

    Investigan una presunta agresión en Calingasta: una mujer está en coma y sospechan de su marido

    de buenos aires a ischigualasto: como es el turista que elige san juan, a que sector pertenece y por que los sanjuaninos siguen prefiriendo vacacionar afuera

    De Buenos Aires a Ischigualasto: cómo es el turista que elige San Juan, a qué sector pertenece y por qué los sanjuaninos siguen prefiriendo vacacionar afuera

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Iván Grgic tiene una extensa experiencia en el sector minero y llevaba más de una década en la estructura de Josemaría y Vicuña. 

    Un ejecutivo clave de Vicuña se fue a El Pachón: Iván Grgic es el nuevo gerente de Asuntos Públicos

    Por Carolina Putelli
    El Gobierno actualizó los impuestos de los combustibles.

    El Gobierno aumentó 1% los impuestos a los combustibles: cómo impactará en los precios al consumidor

    Por Redacción Diario de Cuyo