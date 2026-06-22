Investigan una presunta agresión en Calingasta: una mujer está en coma y sospechan de su marido

La víctima sufrió un severo traumatismo craneoencefálico y permanece internada en estado crítico. La causa pasó a la UFI CAVIG.

Un grave y confuso episodio habría ocurrido durante la noche del pasado domingo en Calingasta y ya es investigado por la Justicia bajo la sospecha de un posible caso de violencia de género.

Una mujer permanece internada en estado crítico tras sufrir un severo traumatismo craneoencefálico que la dejó en coma, mientras que su marido se encuentra en el centro de la investigación, según informaron fuentes consultadas por DIARIO DE CUYO.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, fue hallada en estado de inconsciencia y trasladada de urgencia a un centro de salud. Según trascendió, el fuerte golpe que sufrió en la cabeza le provocó lesiones de extrema gravedad y actualmente permanece internada con pronóstico reservado.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, al momento en que la mujer fue encontrada en esas condiciones, su esposo se encontraba con ella. Por este motivo, los investigadores pusieron el foco en su pareja como principal sospechoso de la presunta agresión, aunque hasta el momento no trascendieron medidas judiciales en su contra.

Un dato que reforzó la hipótesis de un hecho ocurrido en un contexto de violencia intrafamiliar o de género fue el cambio de jurisdicción de la causa. Inicialmente, el caso comenzó a ser investigado por la UFI Genérica, pero con el avance de las primeras actuaciones el expediente fue remitido a la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género).