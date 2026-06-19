    • 19 de junio de 2026 - 08:12

    La causa iniciada de oficio contra el joven que le dio una brutal paliza a su pareja terminó con una condena efectiva

    El recibió una pena de seis meses de prisión efectiva por lesiones agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género. La Justicia impulsó la investigación de oficio tras comprobar la agresión, incluso ante la negativa de la víctima a denunciar.

    Olivares Quintero quedó con prisión preventiva hasta que la condena quede firme.&nbsp;

    Olivares Quintero quedó con prisión preventiva hasta que la condena quede firme. 

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    Por Germán González

    La causa que se inició de oficio contra un joven acusado de propinarle una brutal golpiza a su pareja en Rivadavia terminó con una condena de cumplimiento efectivo. Se trata de Carlos Matías Olivares Quintero, quien fue sentenciado a seis meses de prisión efectiva mediante un acuerdo de juicio abreviado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. DIARIO DE CUYO dio a conocer el caso hace 10 días.

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    Causa iniciada de oficio y condena efectiva

    La resolución se alcanzó durante una audiencia de finalización del legajo fiscal, impulsado por el fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Milagros Verón. Además de la pena de prisión, la Justicia declaró la reincidencia del imputado conforme al artículo 50 del Código Penal y dispuso su prisión preventiva.

    El hecho ocurrió el pasado 4 de junio, alrededor de las 8:25, en una vivienda del Barrio Marquezado I. Según la investigación, Olivares Quintero comenzó a golpear a su pareja en el rostro dentro de la habitación donde convivían.

    La situación fue observada por el hermano de la víctima, quien se encontraba circunstancialmente en el lugar. Al advertir la agresión, intervino para defender a su hermana y terminó enfrentándose a golpes de puño con el agresor.

    Tras el incidente, el pariente de la víctima alertó a su madre, quien reside en la vivienda ubicada al frente del inmueble donde ocurrió el episodio. La mujer llamó inmediatamente al 911 y minutos después llegó personal policial.

    De acuerdo con la causa, mientras los efectivos entrevistaban a la madre de la víctima en la puerta de la habitación, observaron directamente una nueva agresión. Los policías vieron cómo Olivares Quintero le propinó un golpe de puño en la cabeza a su pareja, por lo que procedieron a detenerlo en el acto.

    Debido a la hostilidad existente en el lugar, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 30ª de Rivadavia.

    Posteriormente, la mujer fue examinada por un médico legista en la UFI CAVIG, donde se le constataron lesiones que demandaron 10 días de incapacidad.

    Sin embargo, la víctima se negó a denunciar a su pareja y sostuvo que las lesiones se habían producido cuando intentó separar la pelea entre su hermano y el agresor. Pese a esa versión, la Fiscalía decidió avanzar con la acción penal de oficio.

    La decisión estuvo respaldada por los testimonios reunidos durante la investigación y, especialmente, por el hecho de que parte de la agresión fue presenciada por los propios efectivos policiales.

    Los investigadores también valoraron el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer. Según consta en las actuaciones, durante una entrevista con la ayudante fiscal relató situaciones compatibles con un ciclo de violencia de género, agravado por el consumo problemático de drogas por parte de su pareja.

    Con esas pruebas, la causa avanzó hasta llegar al acuerdo de juicio abreviado que concluyó con una condena efectiva para Olivares Quintero, quien deberá cumplir seis meses de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial.

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