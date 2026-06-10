    • 10 de junio de 2026 - 08:40

    Una causa por violencia de género derivó en un fuerte cruce entre una empleada judicial y efectivos policiales

    Investigan la denuncia de una empleada judicial contra efectivos policiales.

    Tribunales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una causa de violencia de género ocurrida en San Juan quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que una empleada judicial denunciara a efectivos policiales por presuntas irregularidades durante un procedimiento realizado en su domicilio. El hecho se originó a partir de una intervención vinculada a un conflicto familiar, pero derivó en acusaciones cruzadas entre la mujer y los uniformados.

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    Según trascendió, la trabajadora judicial cuestionó el accionar policial y aseguró que durante el operativo recibió un trato inapropiado por parte de algunos efectivos. Además, planteó que la intervención no se ajustó a los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. Por su parte, desde la Policía sostuvieron que actuaron en cumplimiento de sus funciones y que el procedimiento se desarrolló en un contexto complejo, por lo que rechazaron las acusaciones en su contra.

    A raíz de las denuncias, la Justicia inició una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existieron irregularidades durante la actuación policial. En ese marco, se prevé la recopilación de testimonios, informes y otros elementos de prueba que permitan reconstruir lo sucedido.

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