Una causa por violencia de género derivó en un fuerte cruce entre una empleada judicial y efectivos policiales

Una causa de violencia de género ocurrida en San Juan quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que una empleada judicial denunciara a efectivos policiales por presuntas irregularidades durante un procedimiento realizado en su domicilio. El hecho se originó a partir de una intervención vinculada a un conflicto familiar, pero derivó en acusaciones cruzadas entre la mujer y los uniformados.

Según trascendió, la trabajadora judicial cuestionó el accionar policial y aseguró que durante el operativo recibió un trato inapropiado por parte de algunos efectivos. Además, planteó que la intervención no se ajustó a los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. Por su parte, desde la Policía sostuvieron que actuaron en cumplimiento de sus funciones y que el procedimiento se desarrolló en un contexto complejo, por lo que rechazaron las acusaciones en su contra.