    • 3 de junio de 2026 - 19:53

    Ni Una Menos: con duras críticas al Gobierno, una multitud de mujeres marchó contra la violencia de género

    Frente al Congreso, leyeron un documento que exigió renuncias, condenas y la restitución de políticas públicas de género.

    Ni Una Menos. Fotos: RSFotos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A once años de la primera movilización que marcó un antes y un después en la agenda pública argentina, el movimiento Ni Una Menos volvió a llenar las calles este 3 de junio con marchas, concentraciones y actos en distintas ciudades del país. La jornada estuvo atravesada por el reclamo de justicia para las víctimas de la violencia de género y por la exigencia de políticas públicas que garanticen protección y asistencia.

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    RSFotos.

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    La principal convocatoria tuvo lugar frente al Congreso de la Nación, donde organizaciones feministas, sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos se reunieron bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos". La concentración comenzó durante la tarde y se replicó en numerosas provincias y municipios argentinos.

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    Foto: Gustavo Gavotti

    Foto: Gustavo Gavotti

    La fecha volvió a poner en primer plano una problemática que motivó el nacimiento del movimiento en 2015, cuando el femicidio de la adolescente Chiara Páez generó una reacción social sin precedentes. Desde entonces, cada 3 de junio se convirtió en una jornada de movilización y reflexión sobre la violencia machista.

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    Foto: Gustavo Gavotti.

    Foto: Gustavo Gavotti.

    Durante las distintas marchas se observaron carteles, pañuelos violetas y consignas vinculadas a la prevención de las violencias, el acceso a la justicia y la necesidad de fortalecer las políticas de acompañamiento para mujeres y diversidades. Las actividades incluyeron intervenciones artísticas, lecturas de documentos y manifestaciones culturales en distintos puntos del país.

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    Foto: Gustavo Gavotti.

    Foto: Gustavo Gavotti.

    A once años de aquella primera convocatoria multitudinaria, Ni Una Menos volvió a demostrar capacidad de movilización y mantuvo vigente un reclamo que continúa atravesando a la sociedad argentina: el pedido de una vida libre de violencias para mujeres y diversidades.

    Fuente: Infobae.

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