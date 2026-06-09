Sergio Vallejos quedó imputado por violencia de género y portación ilegítima de arma de fuego

La Justicia avanzó este martes con la audiencia de formalización contra Sergio Vallejos , el ex candidato a gobernador y empresario acusado en una causa por presunta violencia de género a partir de una denuncia presentada por su pareja.

La causa contra Sergio Vallejos tiene juez y fecha para la audiencia de imputación por violencia de género

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El juez Mariano Carrera imputó a Vallejos por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo (violencia de género) y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Ordenó que se someta a la investigación, que se realizará durante seis meses por pedido de la fiscalía CAVIG.

Durante la audiencia, el fiscal Mario Panetta, junto a la ayudante fiscal Verónica Recio reconstruyó los hechos denunciados, que habrían ocurrido el 16 de mayo en la vivienda que compartían el imputado y la denunciante, en Desamparados, Capital.

Según la acusación, la mujer regresó durante la madrugada al domicilio acompañada por una amiga que la dejó en la puerta. Al ingresar al predio, Vallejos la habría recibido con insultos y recriminaciones. De acuerdo con el relato fiscal, el acusado le manifestó:

"Seguro estás borrando el chat, sos una borracha, una trola, no vas a entrar a mi casa, andate". "Seguro estás borrando el chat, sos una borracha, una trola, no vas a entrar a mi casa, andate".

image Verónica Recio y Mario Panetta, funcionarios judiciales de la UFI CAVIG, la unidad fiscal que investiga delitos de violencia de género e intrafamiliar.

La denunciante intentó comunicarse con una amiga para pedir ayuda, pero Vallejos le habría arrebatado el teléfono. Aunque logró recuperarlo, el hombre presuntamente la empujó con ambas manos, provocando que cayera al suelo mientras le exigía que abandonara la vivienda.

Siempre según la Fiscalía, cuando la mujer intentó ingresar nuevamente a la casa, Vallejos se lo impidió y la habría amenazado con quemar sus pertenencias. Ante esa situación, llamó al 911 para solicitar asistencia policial.

Posteriormente llegó una amiga de la denunciante y, según la acusación, también fue agredida verbalmente por el imputado. Cuando arribó el móvil policial, la víctima relató lo sucedido a los efectivos y Vallejos salió al exterior de la vivienda para discutir con ellos.

image Juez Mariano Carrera.

Durante la denuncia, la mujer manifestó además que Vallejos poseía armas de fuego en su domicilio. A raíz de esa información, la Fiscalía solicitó un allanamiento que se concretó el 17 de mayo.

En el procedimiento fueron secuestradas cinco armas de fuego. De acuerdo con la investigación preliminar, una de ellas, una pistola calibre 22 marca Bersa, identificada con la numeración 244-23, habría estado en poder del acusado sin la correspondiente autorización legal.

image José Becerra, abogado de Sergio Vallejos.

Los delitos imputados

Al momento de solicitar la formalización, Panetta atribuyó provisoriamente a Vallejos la presunta comisión de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso real y en calidad de autor.

image Sergio Vallejos se abstuvo de declarar en la audiencia.

Las medidas solicitadas

Respecto de las medidas cautelares, Panetta señaló que Vallejos no registra condenas previas ni antecedentes penales computables, por lo que solicitó las medidas de coerción menos gravosas previstas en el Código Procesal Penal.

En ese sentido, pidió que el imputado quede sujeto a la obligación de comparecer al proceso y no entorpecer la investigación, además de una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la denunciante, de su domicilio y de cualquier lugar donde resida, trabaje o concurra habitualmente.

Asimismo, requirió la prohibición de contacto por cualquier medio, ya sea de manera directa o a través de terceras personas, y la prohibición de realizar actos de perturbación o intimidación contra la víctima. Todo fue otorgado por el juez Mariano Carrera.