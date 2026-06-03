Masiva marcha de Ni Una Menos en San Juan: lágrimas, el recuerdo de quienes no están y abrazos por la causa

Once años se cumplen de la primera marcha de Ni Una Menos , y un año más San Juan tuvo su movilización que estuvo acompañada de una gran cantidad de personas que caminaron por una causa común: para pedir el cese de la violencia de género. Merienda comunitaria, carteles recordando a víctimas de femicidio de todo el país y una emoción marcada por los recientes casos de Agostina Vega (Córdoba) y Dulce Candia (Misiones).

Ni Una Menos: con duras críticas al Gobierno, una multitud de mujeres marchó contra la violencia de género

La concentración comenzó sobre las 16 horas. De a poco se fueron congregando organizaciones, asociaciones, colectivos, gremios y personas que movilizadas por la causa se sumaron al reclamo de Ni Una Menos. En la previa se compartió una merienda comunitaria y en forma de cruz se hubicaron los rostros de todas las victimas de femicidio de San Juan.

"No vamos a mencionar a las hermanas que no están, pero son muchas y este gobierno está haciendo que sean más", dijo Dolores Córdoba, referente de Ni Una Menos San Juan previo a iniciar la movilización que tomó por avenida Libertador hacia el este, con intenciones de llegar hasta la Plaza 25 de Mayo.

Antes de comenzar la marcha se procedió a un abrazo entre padres de mujeres que ya no están y mujeres sobrevivientes.

Encabezando la marcha estuvieron integrantes de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio, Ni Unx Menos y la bandera de arrastre con el lema de la movilización de este año: "Contra el hambre y la violencia machista". Acompañaron además el colectivo Isadora, integrantes del Polo Obrero, Amas de Casa del País, AMMAR, ATTTA, el Plenario de Trabajadores Jubilados, cómo también víctimas de violencia de género que hasta la actualidad siguen padeciendo el flagelo, y personas que un año más dijeron presente alzando su voz.

image Marcha Ni Una Menos 2026. Foto: Diario de Cuyo

"Señor, señora, no sea indiferente, están matando pibas en la cara de la gente", fueron parte de los cánticos que se fueron replicando a lo largo de las cuadras que fue tomando la marcha.

Tal como estaba previsto, la masiva columna llegó hasta la Plaza 25 de Mayo sobre las 18 horas. Desde la Policía de San Juan señalaron que fueron alrededor de cinco las cuadras que se llenaron de sanjuaninos de carteles, banderas y un reclamo unificado: basta de violencia. Al grito de "Presente", por el megáfono se escucharon los nombres de cada una de las víctimas de San Juan, inundando cada rincón de la plaza.

Al finalizar se hizo lectura de documentos haciendo alusión a la fecha. "No retroceder, no ceder, no dejarse vencer"; "rechazamos la quita de derechos conquistados tras años de lucha"; "van más de 100 mujeres y disidencias asesinadas en el año"; "no son solo un número"; "a 11 años del primer ni una menos, seguimos afirmando que la violencia machista es la expresión concentrada de un sistema"; "por Agostina, por Dulce y por todes seguimos en la calle" fueron parte de las frases que se escucharon con atención en el cierre de una nueva movilización que se hizo en San Juan.