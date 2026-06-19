    • 19 de junio de 2026 - 09:05

    Una falla mecánica desató el incendio de un auto y las pérdidas fueron considerables

    El siniestro ocurrió este viernes en calle Sarmiento, entre Pueyrredón y Aristóbulo del Valle. En el vehículo viajaba una pareja que logró salir a tiempo.

    Incendio de un auto.

    Incendio de un auto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en una transitada zona ubicada en el límite entre Capital y Santa Lucía, cuando un automóvil se incendió por completo mientras circulaba por calle Sarmiento, entre Pueyrredón y Aristóbulo del Valle.

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    De acuerdo con las primeras pericias, el fuego se habría originado por una falla mecánica en la parte delantera del vehículo. En cuestión de minutos, las llamas avanzaron sobre el rodado y provocaron importantes daños materiales.

    En el auto viajaba una pareja que, al advertir la presencia de humo y fuego, descendió rápidamente del vehículo. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido. La intensidad del incendio fue tal que las llamas alcanzaron un árbol ubicado en las inmediaciones. Sin embargo, la rápida intervención del conductor y del personal de Bomberos evitó que el fuego se propagara y provocara daños mayores.

    Tras controlar el siniestro, los efectivos realizaron las primeras pericias para determinar con precisión las causas del incendio. Aunque la principal hipótesis apunta a una falla en el sector del motor, la investigación continuará para confirmar el origen del fuego.

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