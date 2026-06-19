    • 19 de junio de 2026 - 08:41

    Investigan el incendio la casa de un hombre detenido por el robo de un celular

    El fuego consumió parte de una vivienda del barrio Belgrano mientras su propietario permanecía alojado en una dependencia policial.

    Comisaría 6ta.-

    Comisaría 6ta.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía y la Justicia investigan las circunstancias en las que se produjo un incendio en una vivienda de Rawson y analizan la hipótesis de que haya sido provocado por terceros como represalia contra el propietario del inmueble, quien actualmente se encuentra detenido por una causa de robo.

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    El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en una casa ubicada sobre calle Hugo Wast, en el barrio Belgrano. Según fuentes oficiales, al momento del siniestro no había nadie en el lugar, ya que el único ocupante de la vivienda, un hombre de apellido López, permanece alojado en la Comisaría 6ta, acusado de haber participado en el robo de un celular.

    Las primeras averiguaciones apuntan a que desconocidos ingresaron al inmueble y originaron el fuego de manera deliberada. Si bien la casa contaba con una conexión eléctrica precaria, los peritajes preliminares descartaron que el incendio se haya iniciado por un cortocircuito, reforzando la sospecha de un ataque intencional.

    Ahora, efectivos policiales trabajan para determinar quiénes fueron las personas que entraron a la vivienda y provocaron el incendio. La causa quedó bajo la órbita del fiscal de turno de la UFI Genérica, que busca esclarecer las motivaciones y responsabilidades detrás del episodio.

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