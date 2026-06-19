    • 19 de junio de 2026 - 09:33

    Crimen en San Cristóbal: apuñalaron a un joven de 29 años en plena vía pública

    La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. Los efectivos buscan el arma homicida.

    Crimen en San Cristóbal.

    Crimen en San Cristóbal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un brutal hecho de violencia sacudió este viernes al barrio porteño de San Cristóbal, donde un joven de 29 años fue encontrado sin vida en la vía pública tras haber sido apuñalado en reiteradas oportunidades.

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    El hallazgo se produjo durante la madrugada en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha, luego de que un vecino llamara al 911 al advertir que una persona permanecía tendida sobre la calzada. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, constataron que la víctima ya había fallecido.

    De acuerdo con las primeras pericias, el hombre presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Además, las manchas de sangre encontradas en la zona hacen presumir que habría intentado desplazarse tras ser atacado antes de desplomarse definitivamente.

    Tras el crimen, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para relevar pruebas que permitan reconstruir lo sucedido. Una de las principales tareas de los investigadores es encontrar el arma utilizada en el homicidio.

    La causa quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 34, que busca establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar si existieron testigos o registros de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el caso.

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