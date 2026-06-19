Tragedia en la ruta: dos muertos tras un brutal choque entre un auto y un camión

Un gravísimo accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la tarde de este jueves en el norte de Santa Fe , dejando como saldo dos personas fallecidas.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30 sobre la Ruta Nacional N° 11, aproximadamente a la altura del kilómetro 770, en jurisdicción de la localidad de Berna (departamento santafesino General Obligado).

Según el informe oficial de la Dirección General de Bomberos Zona Centro Norte (Cuartel Central Vera), el choque fatal se produjo sobre la banquina del lado este, en sentido de circulación sur-norte.

Por causas que aún se intentan establecer, un automóvil de color rojo colisionó de manera devastadora contra un camión térmico de la marca Mercedes Benz.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo de menor porte quedó completamente atrapado debajo de la estructura del camión.

Llovía en el lugar cuando ocurrió el choque. Foto: El Litoral

Víctimas fatales del accidente

Como consecuencia del brutal choque, dos hombres que viajaban en el automóvil salieron despedidos del habitáculo. Al arribar las unidades de emergencia al lugar, el personal médico constató que ambos masculinos ya se encontraban sin signos vitales.

Al momento de la intervención de los bomberos, el camión Mercedes Benz se encontraba sin ocupantes en su cabina.

Debido a la naturaleza del impacto y al estado en que quedaron los rodados, el personal del Cuartel Central de Vera se retiró de la escena a las 16. Las tareas posteriores quedaron a cargo de los peritos y los operarios viales.