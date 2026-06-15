Tragedia en San Martín: el hombre que murió en un choque frontal iba a entregar un pedido de su local de comidas

La madrugada del domingo dejó una profunda tristeza en San Martín. Raúl Alberto Sánchez, conocido por todos como “Raulín”, falleció a los 59 años en un violento siniestro vial cuando realizaba una de las tareas que más disfrutaba: llevar personalmente los pedidos de su local gastronómico hasta la casa de sus clientes.

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El reconocido emprendedor y también técnico en laboratorio era el rostro visible de "Como en Casa", el negocio familiar que sostenía junto a su esposa e hijos en la intersección de calles Quiroga y Nacional . Allí no solo preparaban comidas, sino que también construían un vínculo especial con los vecinos de San Martín y Angaco, quienes este fin de semana despidieron con dolor sus restos.

Raulín Sánchez, en su resto "Como en Casa", situado en calles Quiroga y Nacional, en San Martín.

Según informaron fuentes judiciales, la tragedia ocurrió alrededor de las 0:30 del sábado sobre calle Nacional, entre Divisoria y Laprida, en San Martín. En ese momento, Sánchez circulaba al mando de su histórica Renault 4S, más conocida como la Renoleta, rumbo a concretar una entrega.

La esposa de la víctima confirmó a los investigadores que su marido se encontraba trabajando y se dirigía a entregar un pedido cuando ocurrió el siniestro.

Pero para quienes lo conocían, "Raulín" no era un repartidor más. Era parte de la identidad del emprendimiento familiar. Cada jornada, las redes sociales de "Como en Casa" anunciaban la recepción de pedidos acompañadas por la imagen de la clásica Renoleta, un vehículo que se había convertido en símbolo del servicio de delivery del negocio.

Quienes esperaban sus pedidos sabían cuándo estaba cerca. Desde varias cuadras podía escucharse la música que sonaba desde el automóvil que tanto cuidaba y mantenía en impecables condiciones. Esa postal cotidiana quedó grabada en la memoria de decenas de clientes que hoy lamentan su partida.

Familiares y allegados lo recuerdan como un hombre alegre, siempre sonriente y dispuesto a brindar una atención cálida. Esa cercanía hizo que con el paso de los años trascendiera su rol de comerciante para convertirse en una figura muy querida en la comunidad.

El siniestro vial fatal

De acuerdo con el informe elaborado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Sánchez circulaba por calle Nacional de sur a norte cuando impactó de frente con un Volkswagen Gol Trend conducido por un joven, Gabriel Bueno, de 28 años.

Las primeras pericias indican que, por motivos que son materia de investigación, el Gol habría invadido el carril por el que se desplazaba la Renault 4S. La colisión se produjo entre los sectores delanteros izquierdos de ambos vehículos.

La violencia del impacto provocó que la Renoleta girara sobre sí misma y terminara en la banquina este, mientras que el Gol fue desplazado hacia la banquina oeste, donde chocó contra un poste de alumbrado público.

Sánchez murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas. En tanto, el conductor del otro vehículo fue despedido del habitáculo y trasladado consciente al Hospital Rawson para recibir asistencia médica. Posteriormente quedó detenido con custodia policial mientras avanza la investigación.

image Así quedó la Renoleta tras el siniestro vial.

En la escena trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos, Policía Científica, especialistas accidentológicos y funcionarios judiciales encabezados por el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

Mientras la Justicia intenta determinar con precisión cómo ocurrió el choque, en San Martín y Angaco la noticia sigue generando conmoción. Este fin de semana familiares, amigos, vecinos y clientes despidieron a "Raulín", el hombre que convirtió una simple entrega de comida en un gesto de cercanía y que encontró en su trabajo una forma de conectar con toda una comunidad.

image El conductor del Gol Trend quedó en calidad de detenido.

Su sonrisa, la música de su querida Renoleta y el compromiso con su emprendimiento familiar son algunas de las imágenes que permanecerán en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.