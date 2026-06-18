Tragedia en San Martín: "¿Una vida por una licencia?", el pedido de justicia de la familia de Raúl Sánchez

La muerte de Raúl Alberto Sánchez , el querido comerciante y gastronómico de San Martín que perdió la vida en un choque frontal ocurrido el pasado domingo, sigue generando conmoción en la comunidad . Mientras la investigación judicial avanza, la familia de la víctima decidió hacer público su dolor y su reclamo mediante un contundente flyer que comenzó a viralizarse en redes sociales.

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"¿Una vida por una licencia?", reza el mensaje principal de la imagen difundida por sus seres queridos . En el afiche también se leen frases como "El alcohol al volante mata", "Basta de impunidad" y "Pedimos justicia" , en clara referencia a la situación procesal de Gabriel Bueno, el conductor acusado de provocar el siniestro fatal .

El reclamo surge luego de que se conociera que Bueno, de 28 años, recuperó la libertad tras la audiencia de formalización realizada este miércoles en Tribunales . Aunque quedó imputado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por manejar alcoholizado , la Fiscalía no solicitó prisión preventiva y la principal medida cautelar fue la retención de su licencia de conducir mientras dure la investigación, fijada en ocho meses.

La difusión masiva del flyer la hizo Raúl Alexis Sánchez, hijo del comerciante fallecido, en su cuenta personal de Facebook , y refleja el estado de ánimo de la familia de Sánchez, que considera insuficientes las medidas adoptadas contra el conductor acusado.

La imagen, acompañada por un crespón negro en señal de duelo, concluye con una frase que resume el sentimiento de los allegados del comerciante fallecido: "Por mi papá. Por todas las víctimas. Que la Justicia no mire para otro lado".

Mientras la investigación continúa y se realizan nuevas pericias para determinar con precisión las responsabilidades en el hecho, el reclamo de los familiares ya trascendió los tribunales y comenzó a instalarse en las redes sociales y en la opinión pública de San Juan, donde la tragedia volvió a poner en debate las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.

Cuatro veces más alcohol que el permitido

Durante la audiencia, el fiscal de Delitos Especiales, Nicolás Schiattino, reveló un dato clave para la causa: el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó un resultado de 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre.

La cifra representa más de cuatro veces el límite permitido por la legislación de tránsito vigente, que establece un máximo de 0,5 gramos por litro para los conductores particulares.

La pericia adquiere especial relevancia debido a que el choque no fue registrado por cámaras de seguridad y tampoco hubo testigos presenciales que permitieran reconstruir con exactitud la mecánica del hecho.

Una tragedia que golpeó a todo San Martín

El siniestro ocurrió cerca de las 00:30 del domingo 14 de junio sobre calle Nacional, entre Laprida y Divisoria, en San Martín.

image La Renoleta en la que viajaba la víctima.

Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol Trend blanco conducido por Bueno se cruzó de carril e impactó de frente contra una Renault 4, conocida popularmente como "Renoleta".

La peor consecuencia la sufrió Raúl Alberto Sánchez, de 59 años, quien murió en el acto debido a la violencia del impacto. El hombre era ampliamente conocido en la zona por su actividad comercial y gastronómica. Era propietario del local de comidas "Como en Casa" y, según se informó, al momento del choque se dirigía a realizar una entrega de un pedido.

image Raúl Alberto "Raulín" Sánchez, la víctima del siniestro vial.

En tanto, Bueno resultó herido y fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson. Tras recibir el alta médica permaneció detenido hasta la audiencia de formalización.