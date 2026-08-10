"Te mato y me mato", la amenaza de un camionero a su ex con la que sumó su cuarta causa por violencia de género

Roque Maximiliano Enrique, camionero y con antecedentes de violencia de género contra su expareja , volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia sanjuanina luego de ser denunciado nuevamente por amenazas contra la misma víctima.

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El caso se conoció durante una audiencia de control de detención y formalización de la investigación de este lunes , instancia en la que la Fiscalía CAVIG comunicó formalmente el hecho que se le atribuye y el delito que, de manera provisoria, considera que pudo haber cometido.

La fiscal Alejandra Bazán y la ayudante fiscal Laura Romero imputaron a Enrique por el delito de amenazas simples y pidieron que quede arrestado por 30 días. En la defensa actuó el ayudante de la defensoría oficial Leonardo Slavutzky.

Según el relato de la denunciante, durante la madrugada del 7 de agosto Enrique se presentó en su vivienda y le envió un mensaje avisándole que estaba afuera y que iba a ingresar por la ventana. Finalmente, logró entrar y permaneció en el domicilio durante varias horas mientras intentaba convencerla de retomar la relación.

Cuando la mujer le manifestó que no quería volver con él, la situación se tornó violenta. Según la acusación, Enrique intentó golpearla a través de la reja de la puerta y luego comenzó a realizarle distintas amenazas.

Entre las frases que habría pronunciado aparece una especialmente grave: “Te voy a matar a vos y después me voy a matar yo”. También habría amenazado con presentarse en su lugar de trabajo y aparecer nuevamente en distintos momentos frente a su domicilio.

Tres condenas por violencia contra la misma mujer

El nuevo expediente tiene como antecedente una serie de episodios anteriores. Enrique ya fue condenado en tres oportunidades por hechos de violencia de género protagonizados contra la misma víctima, de acuerdo con los antecedentes mencionados durante el proceso.

Uno de esos casos terminó en febrero de 2024 con una condena de nueve meses de prisión efectiva. En aquel episodio, había mordido a su expareja en el pecho y al hijo de ella en un brazo, además de golpear a la mujer en el rostro y posteriormente amenazarla.

Ahora, la Fiscalía encuadró provisoriamente el nuevo hecho como amenaza simple, una figura penal que sanciona a quien anuncia a otra persona un daño que puede generar temor. La investigación continuará para determinar las circunstancias del episodio y las medidas que se tomarán respecto del acusado.