    • 6 de agosto de 2026 - 21:39

    Ex detective de la Policía de San Juan irá a juicio por atacar a machetazos y amenazar de muerte a su hermano

    El acusado, hasta hace poco integró la Brigada de Investigaciones de la Policía de San Juan, seguirá detenido con prisión preventiva.

    Ex detective de la Policía de San Juan, investigado y a juicio por un brutal hecho contra su hermano.&nbsp;

    Ex detective de la Policía de San Juan, investigado y a juicio por un brutal hecho contra su hermano. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ex policía Luis Alfredo Berón, quien hasta hace poco prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones de la Policía de San Juan, continuará detenido con prisión preventiva y enfrentará un juicio el próximo 14 de agosto por un violento episodio ocurrido en una vivienda del Médano de Oro, en Rawson.

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    La causa, investigada por el fiscal Fernando Bonomo, está caratulada como lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. Al no alcanzarse un acuerdo entre las partes, el expediente avanzará a debate oral. La prisión preventiva implica que el acusado permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario mientras se desarrolla el proceso judicial, por considerar la Justicia que existen motivos para mantenerlo privado de la libertad.

    Luis Alfredo Berón.

    Luis Alfredo Berón.

    Según la investigación, el hecho ocurrió el sábado 1 de agosto, cuando Berón compartía unos mates con su hermano en el patio de la vivienda donde ambos convivían y cuyo propietario es el imputado. En un momento, le pidió a la víctima un número de teléfono guardado en el celular. Como el hombre demoraba en encontrar el contacto, comenzó a insultarlo y le arrojó el mate con líquido caliente, impactándolo en el ojo izquierdo.

    La agresión no terminó allí. De acuerdo con la acusación, Berón ingresó a la casa, tomó un machete de unos 20 centímetros y, mientras lo apuntaba, le gritó: "Te voy a matar, HDP".

    El damnificado logró salir a la calle y llamó al 911, aunque su hermano lo persiguió y volvió a atacarlo, esta vez arrojándole una piedra que le golpeó la cabeza.

    Efectivos de la Subcomisaría Médano de Oro llegaron al lugar, entrevistaron a la víctima y, con su autorización, ingresaron a la vivienda. Allí detuvieron a Berón y, durante una requisa de urgencia, secuestraron el machete presuntamente utilizado en el ataque.

    Debido a que el herido manifestaba un fuerte dolor en la cabeza y aseguró haber perdido la visión del ojo izquierdo, fue asistido por personal del 107 y trasladado al Hospital Rawson para una evaluación médica.

    Tras las primeras actuaciones, intervino la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) del Ministerio Público Fiscal y se activó el procedimiento especial de Flagrancia, un mecanismo que permite acelerar la investigación y el juzgamiento cuando el sospechoso es detenido poco después de ocurrido el hecho y existen pruebas inmediatas de lo sucedido.

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