Quién es el jefe Antidrogas de la Policía Federal detenido por el presunto robo de dinero

El comisario Alejandro Gustavo Falcón, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal en Córdoba, quedó detenido en el penal de Bouwer luego de que la Justicia federal lo imputara por una serie de delitos vinculados con presuntas irregularidades cometidas durante procedimientos policiales. Según la investigación, está acusado de haberse apropiado de US$1800 en un allanamiento y de más de $2 millones durante otro operativo, además de haber recibido dos cachorros de pitbull.

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La medida fue ordenada por el juez federal Carlos Ochoa, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian.

Según la imputación, Falcón deberá responder por peculado continuado, hurto calificado por su condición de funcionario público, falsedad ideológica, destrucción de medios de prueba y dádivas, en distintos hechos que la fiscalía considera materialmente concursados.

Junto con el comisario también fueron imputados otros tres efectivos de la Policía Federal, quienes por el momento permanecen en libertad.

La causa comenzó tras dos denuncias que pusieron bajo la lupa la actuación de Falcón. Por un lado, un particular denunció el faltante de dinero durante un procedimiento policial. Por otro, una integrante de la fuerza aseguró que, desde que el comisario asumió la jefatura de la División Antidrogas a mediados de 2024, se habrían registrado distintas irregularidades en allanamientos.

A partir de esas presentaciones, la fiscalía avanzó con una investigación que incluyó distintas medidas de prueba y terminó en la imputación del jefe policial. De acuerdo con la acusación, Falcón habría robado US$1800 durante un allanamiento y más de $2 millones en otro procedimiento realizado sobre un vehículo. Ambos episodios fueron encuadrados como hurto calificado por tratarse de un funcionario público.

La investigación también señala que recibió dos cachorros de pitbull, aunque ese hecho no integra las acusaciones por hurto. Según explicó el fiscal Hairabedian a TN, esa conducta fue calificada como delito de dádivas.

Además de Falcón, otros tres integrantes de la Policía Federal quedaron imputados en el expediente. Según precisó Hairabedian, el rol que se les atribuye está vinculado con la presunta falsedad de las actas confeccionadas durante los procedimientos investigados.

La defensa del comisario

Durante su declaración indagatoria, Falcón negó todas las acusaciones y dio su versión sobre cada uno de los hechos. Aseguró que nunca se enriqueció ilícitamente y sostuvo que los cachorros de pitbull le fueron entregados como un regalo.

Aunque la fiscalía había solicitado que cumpliera prisión domiciliaria, el juez Ochoa resolvió su alojamiento en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse”, en Bouwer.