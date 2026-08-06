    • 6 de agosto de 2026 - 17:50

    Conmoción: un chofer de aplicación fue asesinado a tiros durante un intento de robo

    La víctima, identificada como Claudio Marcelo Killing, de 52 años, fue atacada por dos delincuentes que intentaron robarle mientras realizaba un viaje. Recibió varios disparos y murió en el lugar.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 52 años fue asesinado a balazos por motochorros mientras manejaba su Renault Kangoo durante un viaje solicitado por aplicación en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. La víctima fue identificada como Claudio Marcelo Killing, quien vivía en Castelar, Morón.

    Leé además

    conmocion en cordoba por el robo y asesinato de una oveja mascota

    Conmoción en Córdoba por el robo y asesinato de una oveja mascota
    conmocion en el espectaculo por la dura primicia de soledad silveyra: estoy con...

    Conmoción en el espectáculo por la dura primicia de Soledad Silveyra: "Estoy con..."

    El ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves en la intersección de Río Orinoco y Corrales, donde una pasajera había pedido el vehículo a través de una aplicación.

    Según informaron fuentes policiales a TN, dos hombres armados que circulaban en una moto negra de gran porte sorprendieron al conductor y a la pasajera con fines de robo. Uno de los delincuentes llevaba un arma de fuego y amenazó a las víctimas para intentar robarles sus pertenencias.

    De acuerdo con el relato de la pasajera, identificada como Etelvina Verónica Flores, de 50 años, los asaltantes no lograron concretar el robo y uno de ellos efectuó varios disparos contra el conductor de la Renault Kangoo, que recibió heridas de gravedad.

    Tras el ataque, los agresores escaparon en moto en dirección hacia la zona de Juan Manuel de Rosas, a la altura del kilómetro 40. En tanto, el conductor quedó gravemente herido dentro del vehículo. Al llegar una ambulancia al lugar, los médicos constataron que había muerto en la escena.

    La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios y Averiguación de Caudales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza. El funcionario ordenó preservar el lugar del hecho y el trabajo de los peritos para avanzar con la investigación.

    Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y buscan testigos que puedan aportar información para identificar a los dos sospechosos y detenerlos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    conmocion: murio el dueno de una reconocida radio

    Conmoción: murió el dueño de una reconocida radio

    conmocion por la muerte de una mujer en extranas circunstancias

    Conmoción por la muerte de una mujer en extrañas circunstancias

    Sellos policiales en la puerta de un departamento en Orange, Francia, donde fueron hallados los cuerpos de cinco recién nacidos guardados en cajas de cartón (28 de julio de 2026, Thibaud Moritz/AFP).

    Conmoción: hallan los cuerpos de cinco recién nacidos en la casa de una pareja

    Muerte en Córdoba.

    Detuvieron al esposo de una mujer que murió quemada: creen que simuló un accidente para ocultar un femicidio

    Por Redacción Diario de Cuyo