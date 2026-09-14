El hecho ocurrió dentro de la seccional de La Bebida mientras la uniformada cumplía funciones. Su compañero habría manipulado de forma negligente el arma reglamentaria. Se encuentra en grave estado en el Hospital Rawson.

Conmoción en la Comisaría 34ª: una policía embarazada recibió un disparo de un compañero. Foto: Daniel Arias

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Una profunda conmoción sacude a la fuerza policial sanjuanina tras un grave episodio ocurrido en el interior de la Comisaría 34ª, ubicada en la localidad de La Bebida, Rivadavia. Una agente policial que cursa el sexto mes de gestación debió ser trasladada de urgencia tras sufrir una herida de bala en la espalda provocada por el arma de un compañero de servicio.

El suceso tuvo lugar en momentos en que la mujer desempeñaba sus labores operativas en el área de escribanía de la dependencia. De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan las autoridades, el otro efectivo involucrado se encontraba maniobrando su pistola reglamentaria cuando se accionó el mecanismo de disparo.

Las actuaciones preliminares se orientan hacia una presunta negligencia durante la manipulación del armamento —se investiga si realizaba tareas de mantenimiento o limpieza—, aunque la mecánica del hecho aún es objeto de peritajes para deslindar responsabilidades.

La uniformada fue socorrida de inmediato y derivada en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internada en delicado estado de salud. El cuadro reviste particular gravedad debido a la trayectoria de la herida y al estado de gestación de la víctima.