    • 14 de septiembre de 2026 - 09:33

    Conmoción: hallaron el cuerpo de una mujer de 56 años

    La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales intervinientes, que dispusieron las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

    Conmoción: hallaron el cuerpo de una mujer de 56 años

    Conmoción: hallaron el cuerpo de una mujer de 56 años

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    Una mujer de 56 años fue encontrada sin vida este domingo por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Santa Rosa al 900, en el barrio Libertad de la ciudad Capital.

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    El huésped presentaba un profundo corte en el cuello provocado por la amoladora. (Fuente: Primer Plano Online)

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    Según la información policial, el hecho fue reportado alrededor de las 16:45, cuando un familiar se dirigió hasta el domicilio luego de recibir un mensaje de la mujer.

    Al llegar al lugar, se constató que la mujer se encontraba sin signos vitales, por lo que se dio intervención a las autoridades correspondientes.

    En el domicilio trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 8, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Zona Centro, que llevó adelante las primeras actuaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento.

    La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales intervinientes, que dispusieron las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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