Conmoción en el espectáculo: murió a los 56 años una figura muy reconocida del cine y la televisión

El mundo del espectáculo atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte del reconocido actor Francesc Garrido, inesperadamente a los 56 años. La noticia generó conmoción entre colegas y seguidores de una figura que durante más de tres décadas construyó una destacada carrera en cine, televisión y teatro.

Conmoción: atacó a cuchillazos a su pareja y a su hijastra durante una discusión

El intérprete murió este lunes a causa de un problema cardíaco , según informaron fuentes cercanas a su entorno al diario El País. Su trayectoria comenzó en la década del 90 y con el paso de los años logró convertirse en uno de los rostros reconocidos de la ficción española.

Se trata del actor catalán Francesc Garrido , quien tenía 56 años y había desarrollado una extensa carrera con participaciones en importantes producciones tanto nacionales como internacionales.

Garrido se formó en el Institut del Teatre de Barcelona y posteriormente amplió sus estudios en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) . Su debut profesional se produjo en 1990, con la obra Alfons Quart, dando inicio a una carrera que se extendería durante más de 30 años.

En el cine, participó en más de 30 películas . Entre sus trabajos se encuentran Smoking Room, Te doy mis ojos, Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar, y Alatriste.

Uno de los reconocimientos más importantes de su carrera llegó precisamente por su trabajo en Smoking Room, producción por la que recibió junto al elenco masculino la Biznaga de Plata del Festival de Málaga.

Pero su rostro también quedó asociado a algunas de las ficciones más recordadas de la televisión española. Uno de sus personajes más destacados fue Juan Elías, protagonista de Sé quién eres, serie en la que interpretó a un abogado que aparece desorientado y sin memoria mientras se desarrolla una investigación por la desaparición de su sobrina.

A lo largo de los años, además, formó parte de producciones como Isabel, Gran Reserva, El tiempo entre costuras, Jaguar, La novia gitana y Clanes.

El teatro también fue una parte fundamental de su carrera. Garrido trabajó con textos de grandes autores de la literatura universal, entre ellos Chéjov y Shakespeare, y mantuvo su vínculo con los escenarios incluso después de consolidarse en cine y televisión.

La noticia de su muerte adquiere todavía mayor impacto porque había proyectos de su carrera que quedaron pendientes de estreno. Entre ellos se encuentra Sira, continuación de El tiempo entre costuras.

Uno de sus últimos trabajos cinematográficos fue El anfitrión, película en la que compartió elenco con Willem Dafoe y Emma Suárez.