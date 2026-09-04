"Alas de inclusión": tiene 14 años y creó un dispositivo para que personas sordas puedan "sentir" el canto de las aves

Con apenas 14 años, Juan Sebastián Ávila Pérez , oriundo de Neiva, Colombia, está demostrando que la innovación también puede convertirse en una poderosa herramienta de inclusión. El joven desarrolló un dispositivo pensado para que personas sordas puedan experimentar el canto de las aves a través de vibraciones , una iniciativa que le valió un reconocimiento internacional.

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Su proyecto, denominado “Alas de Inclusión” , nació después de observar que los niños sordos encontraban una barrera evidente al participar de actividades de observación de aves: buena parte de la experiencia depende de poder escuchar sus cantos y llamados.

Junto con un profesor de su colegio, el joven colombiano comenzó a trabajar en un prototipo portátil basado en tecnología vibrotáctil. El sistema capta los sonidos de las aves y los transforma en vibraciones que pueden percibirse físicamente , permitiendo acercar la experiencia de la naturaleza a quienes no pueden escucharla.

La propuesta va más allá de generar una vibración cuando aparece un sonido. Según Action For Nature, las diferentes características acústicas de las especies producen patrones distintos en el dispositivo, con el objetivo de que el usuario pueda sentir e identificar diferentes cantos de aves mediante estímulos táctiles en el brazo .

El colombiano Juan Sebastián Ávila Pérez desarrolló “Alas de Inclusión”, una iniciativa que transforma los sonidos de las aves en vibraciones.

El colombiano Juan Sebastián Ávila Pérez desarrolló “Alas de Inclusión”, una iniciativa que transforma los sonidos de las aves en vibraciones.

Alas de Inclusión nació de una pasión por las aves

El proyecto comenzó en 2025, pero la relación de Juan Sebastián con la conservación viene de años atrás. De acuerdo con Action For Nature, cinco años antes ya había comenzado una campaña comunitaria relacionada con la protección de la biodiversidad de aves en Colombia y posteriormente realizó talleres, charlas, jornadas de siembra de árboles y actividades de recolección de residuos.

Esa experiencia fue la que terminó conectando dos asuntos que generalmente se abordan por separado: la observación de aves y la accesibilidad para personas sordas. El desarrollo ya superó su primera prueba de concepto y actualmente se encuentra en una etapa de ajustes para reducir su tamaño, organizar mejor el cableado y conseguir que pueda llevarse con mayor comodidad en el brazo.

El alcance de la iniciativa llevó a Juan Sebastián a recibir el tercer lugar en los International Young Eco-Hero Awards 2026, en la categoría correspondiente a jóvenes de hasta 14 años. El reconocimiento es entregado por Action For Nature, organización internacional que destaca proyectos ambientales liderados por niños y adolescentes.

La edición de 2026 reunió 476 postulaciones de 50 países y seleccionó a 16 ganadores, de entre 10 y 16 años, con iniciativas relacionadas con conservación marina, agricultura sostenible, calidad del aire, tecnología y otros desafíos ambientales. La organización presentó oficialmente a los ganadores durante agosto de 2026.

Innovación para incluir

El proyecto de Juan Sebastián muestra cómo una idea aparentemente sencilla puede conectar mundos que muchas veces se desarrollan por separado: tecnología, inclusión social y protección de la naturaleza.

A los 14 años, su objetivo no pasa solamente por crear un nuevo dispositivo. Busca que más personas puedan experimentar la biodiversidad y, a partir de esa experiencia, también se interesen por protegerla.

Convertir un canto que algunos no pueden escuchar en una vibración que sí pueden sentir fue su manera de derribar una barrera. Y también una demostración de que la innovación puede comenzar cuando alguien se pregunta por qué una experiencia no está al alcance de todos.