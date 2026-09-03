Se accidentó mientras trabajaba en el campo, perdió la memoria y se volvió viral

Un accidente mientras realizaba tareas rurales terminó con una situación inesperada que rápidamente se volvió viral. Mariano estaba trabajando con una maquinaria en un campo de La Pampa cuando un caño se zafó, lo golpeó en el mentón y lo dejó inconsciente. Al recuperar el conocimiento, no podía recordar qué había sucedido.

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Mariano se encontraba trabajando junto a un compañero cuando ocurrió el accidente. Ambos estaban ubicados a cada lado de una rastra y él utilizaba un caño para hacer fuerza mientras intentaba ajustar una tuerca.

En un momento, el elemento se zafó y lo golpeó directamente en el mentón. El impacto fue tan fuerte que perdió el conocimiento. “Me pegó en la pera y se apagó el tele”, contó posteriormente al recordar lo ocurrido.

Cuando volvió en sí, estaba despierto pero completamente desorientado. Sabía que estaba acompañado, aunque no podía reconstruir el accidente ni retener la explicación que recibía.

Su esposa, Jacky, fue quien lo acompañó durante el traslado en ambulancia hacia General Acha, ubicado a más de 100 kilómetros del lugar del accidente. Durante el viaje tuvo que explicarle una y otra vez qué había pasado.

Repetía las mismas preguntas una y otra vez

La situación quedó registrada en un video que Jacky grabó durante el traslado. En las imágenes, Mariano intenta entender qué había ocurrido, pero pocos segundos después vuelve a preguntar lo mismo.

“¿Qué me pasó?”, preguntaba, mientras intentaba reconstruir lo sucedido. Aunque podía recordar algunos datos, como el nombre de su compañero de trabajo, el momento del golpe había quedado completamente fuera de su memoria.

Según relató su esposa, durante aproximadamente dos horas tuvo que repetirle la misma historia porque Mariano no lograba retenerla durante más de un minuto.

El video posteriormente fue compartido por Noelia, hermana de Mariano, en TikTok. La publicación comenzó a multiplicar las reproducciones y alcanzó miles de interacciones.

Qué pasó después del accidente

Una vez que llegó al hospital de General Acha, Mariano fue sometido a una tomografía y otros estudios médicos. Permaneció internado durante la noche acompañado por su esposa.

Al día siguiente comenzó a recuperar progresivamente los recuerdos. Al despertarse todavía estaba confundido y tuvo que volver a escuchar el relato de lo sucedido para comenzar a reconstruir las horas anteriores.

El trabajador contó que finalmente pudo recordar prácticamente todo lo ocurrido antes y después del accidente, aunque el momento exacto del impacto continuó siendo una de las lagunas que quedaron en su memoria.

Después de algunos días de reposo, Mariano regresó a su rutina en el campo. Según contó, solo continuaba con molestias en la zona donde recibió el golpe y una herida en el mentón.

La viralización del video también hizo que la historia trascendiera rápidamente en su localidad, General Campos, un pequeño pueblo del sur de La Pampa. Lo que comenzó como un registro familiar durante un momento de preocupación terminó convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales.