Descubrí por qué la ciencia y los expertos recomiendan sumar vinagre en el lavarropas para suavizar tejidos de forma natural y eliminar los malos olores.

¿Para qué sirve echar vinagre en el lavarropas? El truco definitivo para cuidar tus prendas.

Mantener la ropa impecable suele exigir un sinfín de costosos productos químicos que dañan las fibras con el tiempo. Sin embargo, existe un truco casero sumamente económico que revoluciona las tareas del hogar: incorporar vinagre en el lavarropas actúa de raíz para suavizar tejidos, reavivar los colores y neutralizar olores persistentes.

¿Cuáles son los beneficios de usar vinagre en el lavarropas? A diferencia de los suavizantes convencionales que contienen compuestos químicos agresivos, el vinagre blanco destilado de alcohol o vinagre de limpieza (con una acidez que suele ir del 5% al 14% o más) es un recurso biodegradable y altamente eficiente. Su componente estrella, el ácido acético, desencadena un proceso químico simple que disuelve los depósitos minerales (calcio y magnesio) y la acumulación de jabón atrapado en los tejidos.

Estos son sus beneficios más destacados para el cuidado textil:

Suavizante natural y toallas esponjosas: Los suavizantes comerciales tradicionales dejan una capa impermeable grasa sobre las fibras que reduce la capacidad de absorción. El vinagre blanco actúa en sentido contrario: elimina la rigidez mineral, devolviéndole a toallas y prendas pesadas de algodón su suavidad y absorción naturales.

Los suavizantes comerciales tradicionales dejan una capa impermeable grasa sobre las fibras que reduce la capacidad de absorción. El vinagre blanco actúa en sentido contrario: elimina la rigidez mineral, devolviéndole a toallas y prendas pesadas de algodón su suavidad y absorción naturales. Eliminación de malos olores y moho: Gracias a sus propiedades desodorizantes, el vinagre neutraliza y desintegra los microorganismos que causan el desagradable olor a humedad o transpiración persistente en sábanas y ropa deportiva.

Gracias a sus propiedades desodorizantes, el vinagre neutraliza y desintegra los microorganismos que causan el desagradable olor a humedad o transpiración persistente en sábanas y ropa deportiva. Adiós a los pelos de mascotas: Al relajar las fibras de la tela mediante propiedades antiestáticas, facilita enormemente que los pelos y pelusas de tus mascotas se desprendan durante el centrifugado y queden atrapados directamente en el filtro de la máquina.

Al relajar las fibras de la tela mediante propiedades antiestáticas, facilita enormemente que los pelos y pelusas de tus mascotas se desprendan durante el centrifugado y queden atrapados directamente en el filtro de la máquina. Reaviva colores opacos: La cal del agua dura suele depositar un velo blanquecino que apaga los colores de la ropa con el tiempo. Al barrer con estos residuos, el vinagre devuelve el brillo y el contraste a las prendas de color y aumenta la blancura de las telas claras.

La cal del agua dura suele depositar un velo blanquecino que apaga los colores de la ropa con el tiempo. Al barrer con estos residuos, el vinagre devuelve el brillo y el contraste a las prendas de color y aumenta la blancura de las telas claras. Protección y limpieza de tu electrodoméstico: Al limpiar la ropa en cada ciclo, el vinagre funciona simultáneamente como un descalcificador preventivo que remueve sarro y restos de jabón adheridos al tambor y cañerías del lavarropas. Guía de uso: cómo dosificar y aplicar este truco en casa Para aprovechar al máximo sus cualidades sin cometer errores habituales, es indispensable seguir una guía de dosificación moderada y selectiva:

¿Dónde colocarlo?: Lo más lógico y eficiente es colocar el vinagre en el compartimento del suavizante . De esta manera, actúa durante la fase de aclarado o enjuague, justo después de que el detergente haya cumplido su función limpiadora.

Lo más lógico y eficiente es colocar el vinagre en el . De esta manera, actúa durante la fase de aclarado o enjuague, justo después de que el detergente haya cumplido su función limpiadora. ¿Cuánto usar?: Una dosis de 100 ml a 150 ml (aproximadamente media taza) es más que suficiente para un ciclo de lavado normal con agua dura. Para tratamientos específicos de toallas con olor a humedad acumulado, se puede usar un programa de agua caliente con hasta dos tazas de vinagre.

Una dosis de (aproximadamente media taza) es más que suficiente para un ciclo de lavado normal con agua dura. Para tratamientos específicos de toallas con olor a humedad acumulado, se puede usar un programa de agua caliente con hasta dos tazas de vinagre. El vinagre correcto: Usá siempre vinagre blanco destilado o de limpieza. Es crucial evitar el uso de vinagres de manzana o vino para consumo, ya que debido a su contenido de taninos podrían manchar irreversiblemente tus prendas. Si te molesta el olor a vinagre (que de todas formas desaparece durante el enjuague), podés disolver en la botella dos o tres gotitas de un aceite esencial, como lavanda o limón. Los mitos y límites que debés conocer Aunque se lo promocione popularmente como un ingrediente milagroso para todo, la ciencia y las pruebas textiles marcan límites claros que no debés pasar por alto: