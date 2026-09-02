    • 2 de septiembre de 2026 - 17:41

    ¿Para qué sirve echar vinagre en el lavarropas? El truco definitivo para cuidar tus prendas

    Descubrí por qué la ciencia y los expertos recomiendan sumar vinagre en el lavarropas para suavizar tejidos de forma natural y eliminar los malos olores.

    ¿Para qué sirve echar vinagre en el lavarropas? El truco definitivo para cuidar tus prendas.

    ¿Para qué sirve echar vinagre en el lavarropas? El truco definitivo para cuidar tus prendas.

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    Por Sofía Hache

    Mantener la ropa impecable suele exigir un sinfín de costosos productos químicos que dañan las fibras con el tiempo. Sin embargo, existe un truco casero sumamente económico que revoluciona las tareas del hogar: incorporar vinagre en el lavarropas actúa de raíz para suavizar tejidos, reavivar los colores y neutralizar olores persistentes.

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    ¿Cuáles son los beneficios de usar vinagre en el lavarropas?

    A diferencia de los suavizantes convencionales que contienen compuestos químicos agresivos, el vinagre blanco destilado de alcohol o vinagre de limpieza (con una acidez que suele ir del 5% al 14% o más) es un recurso biodegradable y altamente eficiente. Su componente estrella, el ácido acético, desencadena un proceso químico simple que disuelve los depósitos minerales (calcio y magnesio) y la acumulación de jabón atrapado en los tejidos.

    Estos son sus beneficios más destacados para el cuidado textil:

    • Suavizante natural y toallas esponjosas: Los suavizantes comerciales tradicionales dejan una capa impermeable grasa sobre las fibras que reduce la capacidad de absorción. El vinagre blanco actúa en sentido contrario: elimina la rigidez mineral, devolviéndole a toallas y prendas pesadas de algodón su suavidad y absorción naturales.
    • Eliminación de malos olores y moho: Gracias a sus propiedades desodorizantes, el vinagre neutraliza y desintegra los microorganismos que causan el desagradable olor a humedad o transpiración persistente en sábanas y ropa deportiva.
    • Adiós a los pelos de mascotas: Al relajar las fibras de la tela mediante propiedades antiestáticas, facilita enormemente que los pelos y pelusas de tus mascotas se desprendan durante el centrifugado y queden atrapados directamente en el filtro de la máquina.
    • Reaviva colores opacos: La cal del agua dura suele depositar un velo blanquecino que apaga los colores de la ropa con el tiempo. Al barrer con estos residuos, el vinagre devuelve el brillo y el contraste a las prendas de color y aumenta la blancura de las telas claras.
    • Protección y limpieza de tu electrodoméstico: Al limpiar la ropa en cada ciclo, el vinagre funciona simultáneamente como un descalcificador preventivo que remueve sarro y restos de jabón adheridos al tambor y cañerías del lavarropas.

    Guía de uso: cómo dosificar y aplicar este truco en casa

    Para aprovechar al máximo sus cualidades sin cometer errores habituales, es indispensable seguir una guía de dosificación moderada y selectiva:

    • ¿Dónde colocarlo?: Lo más lógico y eficiente es colocar el vinagre en el compartimento del suavizante. De esta manera, actúa durante la fase de aclarado o enjuague, justo después de que el detergente haya cumplido su función limpiadora.
    • ¿Cuánto usar?: Una dosis de 100 ml a 150 ml (aproximadamente media taza) es más que suficiente para un ciclo de lavado normal con agua dura. Para tratamientos específicos de toallas con olor a humedad acumulado, se puede usar un programa de agua caliente con hasta dos tazas de vinagre.
    • El vinagre correcto: Usá siempre vinagre blanco destilado o de limpieza. Es crucial evitar el uso de vinagres de manzana o vino para consumo, ya que debido a su contenido de taninos podrían manchar irreversiblemente tus prendas. Si te molesta el olor a vinagre (que de todas formas desaparece durante el enjuague), podés disolver en la botella dos o tres gotitas de un aceite esencial, como lavanda o limón.

    Los mitos y límites que debés conocer

    Aunque se lo promocione popularmente como un ingrediente milagroso para todo, la ciencia y las pruebas textiles marcan límites claros que no debés pasar por alto:

    • No limpia ni desinfecta por sí solo: El vinagre no tiene tensioactivos para remover la suciedad pesada ni la grasa profunda, por lo que nunca reemplaza al jabón de lavar. Asimismo, su capacidad desinfectante a niveles tan diluidos en el enjuague es insignificante; para desinfectar telas se requiere agua a 60°C o agentes oxigenados como percarbonato de sodio.
    • El mito del vinagre + bicarbonato: Mezclar ambos productos directamente en el tambor es el error químico más extendido. Dado que el vinagre es un ácido y el bicarbonato es una base, al juntarse se produce una efervescencia visualmente llamativa pero que se neutraliza mutuamente, dando como resultado agua salada sin ningún beneficio limpiador. Usalos en etapas separadas: el bicarbonato en el lavado y el vinagre en el enjuague.
    • Peligro con elásticos y telas delicadas: La acidez del vinagre puede dañar las fibras proteicas finas de la seda, la lana o la cachemira, y acelerar el desgaste de prendas con elastano (elásticos o lycra). Tampoco abuses de su uso diario en cada lavado, ya que a largo plazo puede desgastar las juntas de goma de la lavadora; usalo con moderación de 1 a 2 veces por semana.
    • Mezcla prohibida con lejía: Bajo ninguna circunstancia mezcles vinagre con lejía (lavandina), ya que esta peligrosa reacción química genera gases de cloro altamente tóxicos para la salud.

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