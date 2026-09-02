Descubrí para qué sirve lavar los jeans con sal, un método simple y económico para que tus prendas favoritas mantengan su tono original por más tiempo.

Comprar un pantalón nuevo suele venir acompañado del temor a que pierda su color tras los primeros lavados. Por suerte, un secreto casero muy popular propone lavar los jeans con sal directamente en el lavarropas o dejarlos en remojo para sellar los pigmentos y mantener las fibras textiles impecables. ¿Para qué sirve?

El secreto químico detrás de este ingrediente de cocina Aunque parezca una simple receta de abuela, el uso de la sal en la lavandería tiene una explicación científica muy sólida. El cloruro de sodio (sal común) actúa como un mordiente natural en los tejidos porosos como el denim de algodón.

Esto significa que ayuda a que los pigmentos del tinte se adhieran y se sellen profundamente en el interior de las fibras de la tela, impidiendo que el color se disperse y se pierda con el agua. Además de prevenir la decoloración prematura, este truco casero ayuda a remover los restos de jabón o detergente que suelen acumularse en los hilos del pantalón, evitando la aparición de esas molestas marcas o vetas blanquecinas que los hacen lucir opacos y envejecidos.

¿Para qué sirve lavar los jeans con sal en el primer lavado? Si acabás de comprar un vaquero nuevo y querés proteger su tono azul oscuro o índigo desde el primer día, este es el protocolo de tres pasos que recomiendan los especialistas textiles:

Preparación de la prenda: Da vuelta los jeans colocándolos al revés, asegurándote de subir todos los cierres y abotonar los bolsillos para evitar la fricción dañina durante el centrifugado.

Da vuelta los jeans colocándolos al revés, asegurándote de subir todos los cierres y abotonar los bolsillos para evitar la fricción dañina durante el centrifugado. La carga maestra: Colocá el pantalón en el tambor del lavarropas. Añadí un vaso de vinagre blanco y dos puñados de sal gruesa o marina directamente sobre la prenda.

Colocá el pantalón en el tambor del lavarropas. Añadí un vaso de vinagre blanco y dos puñados de sal gruesa o marina directamente sobre la prenda. Ciclo adecuado: Seleccioná un programa corto de lavado para ropa oscura con agua fría. El agua templada o caliente tiende a aflojar las moléculas de tinte de la mezclilla, acelerando el desgaste. Dato clave: Evitá por completo el uso de suavizantes comerciales en este primer lavado. Estos productos químicos suelen dejar una película de grasa sobre el tejido que interfiere con la fijación del tinte y acelera el desteñido.