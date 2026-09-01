Creó un auto sin conductor y quiso demostrar que funcionaba, pero terminó chocando contra un patrullero

Lo que pretendía ser una demostración tecnológica terminó de la manera menos esperada. Un estudiante que había adaptado de forma casera un automóvil para que pudiera circular sin una persona al volante quiso mostrar cómo funcionaba su creación, pero el vehículo perdió el control y terminó impactando contra un patrullero.
El episodio ocurrió este lunes en Islamabad, Pakistán, en una zona ubicada frente al Parlamento. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.
En las imágenes se observa cómo el automóvil inicia el recorrido sin nadie en el asiento del conductor. Durante los primeros segundos avanza por sus propios medios, pero luego se desvía de su trayectoria, pierde el control y termina chocando contra un vehículo policial que se encontraba estacionado.
Cómo funcionaba el auto casero
El creador había desarrollado un sistema que permitía manejar el vehículo a distancia mediante conexiones a internet y señales satelitales. De esta manera, podía enviar instrucciones para modificar la trayectoria del automóvil y controlar algunas de sus funciones sin necesidad de encontrarse dentro del vehículo.
Sin embargo, durante la prueba algo salió mal. Según la información difundida sobre el episodio, una orden equivocada y problemas de conectividad habrían sido determinantes para que el auto se desviara y terminara chocando contra el patrullero.
La demostración, que buscaba mostrar las posibilidades de una tecnología desarrollada de manera independiente, terminó convirtiéndose en una escena insólita: un vehículo sin conductor circulando por la vía pública y chocando contra un móvil policial a pocos metros de donde se realizaba la prueba.
El video del accidente se viralizó rápidamente y volvió a poner en discusión los desafíos y riesgos que implica probar sistemas de conducción autónoma, especialmente cuando se trata de desarrollos caseros y todavía en etapa experimental.