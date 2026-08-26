El conductor que atropelló y mató en la Circunvalación recuperó la libertad tras pagar una caución de $1,5 millones

Mauricio Alberto Bisutti Bragagnolo, el automovilista imputado por atropellar, matar y darse a la fuga en la avenida Circunvalación , recuperó la libertad tras pagar una caución real de $1,5 millones .

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La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Caballero Vidal, quien hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Bisutti y revocó la prisión preventiva que mantenía al acusado detenido en una dependencia policial.

Según la resolución judicial, la libertad quedó supeditada al pago de la caución, un monto de dinero que funciona como garantía para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas por la Justicia. El documento judicial confirmó posteriormente que el pago ya fue realizado.

Bisutti está imputado en la causa que investiga la muerte de Ricardo Ángel Rodríguez, de 57 años , el motociclista que fue embestido durante una madrugada en Circunvalación, en el tramo comprendido entre avenida Ignacio de la Roza y calle Nuche. El hombre sufrió gravísimas heridas y murió días después mientras permanecía internado en el Hospital Rawson.

Aunque recuperó la libertad, Bisutti deberá cumplir una serie de medidas durante los próximos siete meses. Entre ellas, tendrá la obligación de presentarse todos los meses en la comisaría de su jurisdicción . Además no podrá manejar porque el fiscal Iván Grassi solicitó que se le quite la licencia de conducir.

Rodríguez, la víctima.

Además, tiene prohibido salir de la provincia y del país sin autorización judicial. La resolución también establece que, si incumple alguna de estas condiciones, la Justicia podrá revocar su libertad.

La causa había avanzado luego de que la víctima falleciera como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro. La Fiscalía había solicitado agravar la acusación a homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por darse a la fuga, una figura que se aplica cuando una muerte es causada sin intención, pero en determinadas circunstancias que agravan la responsabilidad del conductor.

La caución de $1,5 millones para recuperar la libertad

La liberación del imputado se produjo luego de una audiencia de impugnación de medidas cautelares, en la que la defensa cuestionó la prisión preventiva. El juez aceptó el planteo y reemplazó el encierro por la caución de $1,5 millones y las restantes obligaciones.

Bisutti continuará sometido a la investigación judicial por la muerte de Rodríguez, mientras la Fiscalía y las demás partes avanzan con la recolección y análisis de las pruebas para determinar las responsabilidades penales por el fatal episodio ocurrido en Circunvalación.