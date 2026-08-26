Rechazaron el pedido de Pity Álvarez para que lo juzgue un jurado popular por el asesinato de un vecino

Cristian Pity Álvarez volvió este miércoles a los tribunales porteños para enfrentar la cuarta audiencia del juicio en su contra, en el que está acusado de haber matado a tiros a su vecino Cristian Díaz. Luego de una semana de suspensión y con una nueva defensa el tribunal comenzó a resolver los planteos presentados por los letrados.

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Juicio al Pity Álvarez: cambió de abogados y suspendieron la audiencia por una semana

Entre ellos el pedido para que el proceso sea declarado nulo y se realicen nuevos estudios sobre la capacidad del músico para afrontar el debate.

Sin embargo, los jueces rechazaron la idea de que Álvarez sea juzgado por un jurado popular y también desestimaron la realización de nuevas evaluaciones médicas. El tribunal sostuvo que el acusado está en condiciones de continuar participando del proceso y remarcó que la capacidad para afrontar el juicio no forma parte del objeto del debate.

En primer lugar, los abogados del Pity pidieron que el juicio sea realizado bajo la modalidad de jurado popular. “No creemos que ustedes sean los jueces naturales para hacerlo. Nuestro sistema, desde el primer decreto de seguridad individual. Nuestro sistema exije el establecimiento de un juicio por jurados. El artículo 18 garantiza su derecho a ser juzgado por sus jueces naturales. Sin juez natural, no hay debido proceso legal constitucional”, indicó a Baños al tribunal.

“Planteamos la nulidad del juicio y que el tribunal tome todas las medidas para hacer efectiva la vigencia y los derechos. Entendemos que carece de competencia para continuar interviniendo en este proceso”, agregó.

Este argumento estaba relacionado con el estado del músico durante las tres primeras audiencias. Según explicó Baños a TN, Álvarez se quedó dormido en distintos momentos del debate y, por esa situación, la defensa considera que no pudo participar de manera adecuada.

El planteo cobró especial relevancia porque durante esas jornadas declararon dos testigos considerados centrales para el caso: la expareja de Díaz y un amigo de la víctima. La nueva defensa sostiene que el músico no pudo contradecir sus testimonios de manera efectiva.

“En esta queja se discute si Pity tiene capacidad psíquica suficiente para afrontar el debate. Sería absurdo hacer el juicio antes para que después Casación diga que se podía hacer o no. Esto va contra toda lógica. Pedimos la nulidad de todo lo actuado hasta que el tribunal de Casación se expida”, indicó Baños.

Por otro lado, los abogados de Pity también presentaron un informe médico realizado por el psiquiatra Herrera Milano, en el que se explicarían los motivos por los cuales el músico se duerme en la sala.

Ante esta situación, se le dio la palabra al fiscal Sandro Abraldes, que se mostró molesto: “Pity y su defensa no quieren este juicio. La audiencia de hoy arrancó una hora después porque Pity decidió no estar a horario. Si quiere dormir, si quiere sacarse fotos, si quiere hacer un show, si quiere desayunar, esta sala no es el lugar. Esto es una sala de audiencias, un lugar que debe ser respetado, no solo a lo que hace las normas, sino también a los modos”.

El cambio de defensa que obligó a suspender la audiencia

La nueva estrategia de Álvarez se conoció el miércoles pasado, horas antes de que comenzara la cuarta audiencia. El músico presentó a Baños y Queijeiro como sus nuevos abogados y pidió que asumieran su representación durante el debate.

Hasta ese momento, Pity estaba asistido por una defensa pública, a cargo de Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín. En ese contexto, los nuevos letrados solicitaron entonces suspender la jornada para acceder al expediente, revisar las pruebas y preparar su estrategia.

Como consecuencia, la audiencia en la que estaba prevista la declaración de cuatro policías fue postergada para hoy y el debate se retomará este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal.

El crimen por el que juzgan a Pity Álvarez

Pity Álvarez llegó al juicio acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional barrio Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, ambos hombres comenzaron una discusión que derivó en una pelea. En ese contexto, el músico habría sacado un arma de fuego que llevaba en el bolsillo de su campera y le habría disparado a la víctima en la cabeza.

La principal hipótesis establece que cuando Díaz cayó al piso, efectuó otros tres disparos antes de escapar.

Álvarez fue detenido pocas horas después y el peritaje determinó que Díaz murió como consecuencia de “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.

En 2021, el inicio del juicio fue suspendido por primera vez. Luego se fijó una nueva fecha para 2023, pero el debate volvió a ser interrumpido debido al estado de salud mental del músico, que fue sometido a distintas evaluaciones realizadas por profesionales del Cuerpo Médico Forense y peritos designados por la defensa.

A comienzos de este año, el fiscal Sandro Abraldes solicitó la reanudación del proceso tras un informe elaborado por un equipo interdisciplinario de médicos y psicólogos, que concluyó que Álvarez contaba con las condiciones necesarias para afrontar un juicio oral.