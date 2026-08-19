Juicio al Pity Álvarez: cambió de abogados y suspendieron la audiencia por una semana

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz sumó este miércoles un cambio inesperado. El músico reemplazó a sus abogados en pleno debate oral y el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 resolvió suspender la audiencia prevista para esta jornada y postergar una semana la continuidad del proceso.

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Los nuevos defensores particulares son Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro . Este último ya había representado al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados durante las primeras etapas de la investigación. Hasta ahora, Álvarez estaba asistido por los defensores públicos Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín.

La modificación fue presentada formalmente por el propio músico ante el tribunal y forma parte de un cambio en la estrategia de defensa . Los nuevos abogados solicitaron tiempo para acceder a la totalidad del expediente, analizar las pruebas y declaraciones incorporadas y definir cómo continuarán afrontando el juicio.

Frente a ese planteo, los jueces resolvieron dejar sin efecto la cuarta audiencia, que debía desarrollarse este miércoles, y fijaron la reanudación del juicio para el próximo 26 de agosto . Para esta jornada estaba previsto que declararan cuatro policías que intervinieron en las primeras actuaciones realizadas después del crimen.

Baños y Queijeiro argumentaron que necesitaban un plazo razonable para conocer en profundidad una causa que acumula años de actuaciones, pericias y testimonios.

En la presentación aclararon que el pedido no buscaba generar una demora injustificada, sino garantizar que la nueva defensa pueda conocer todo el expediente, evaluar las pruebas y diseñar adecuadamente su estrategia. También solicitaron acceso completo a los sistemas judiciales que contienen las actuaciones digitalizadas.

El planteo se produce después de que la defensa anterior intentara en reiteradas oportunidades suspender el debate, aunque por un motivo diferente. Javier Marino había cuestionado las condiciones de salud del músico y sostenido que no podía permanecer atento durante jornadas extensas. El tribunal rechazó aquellos pedidos al considerar que los informes del Cuerpo Médico Forense indicaban que Álvarez cuenta con capacidad cognitiva suficiente para afrontar el proceso.

La primera audiencia, realizada el 10 de agosto, estuvo marcada precisamente por el estado del acusado. Durante distintos momentos de la jornada permaneció con los ojos cerrados y aparentemente dormido, mientras su defensor insistía en suspender el juicio. Pity tampoco declaró y, cuando los jueces le preguntaron si quería dar su versión, respondió que lo haría “más adelante”.

De qué está acusado Pity Álvarez

El músico es juzgado por el crimen de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma.

Cristian Gabriel Álvarez Congiú, mejor conocido como "Pity Álvarez".

Según la reconstrucción incorporada a la causa, Pity y Díaz mantuvieron una discusión y el músico habría efectuado varios disparos contra la víctima. Durante las primeras audiencias declararon familiares, vecinos y personas que estuvieron en la zona aquella madrugada.

Uno de los testimonios centrales fue el de un amigo de Díaz, quien aseguró ante el tribunal que presenció el momento en que Álvarez sacó un arma y disparó contra la víctima. Otros vecinos coincidieron en haber escuchado un primer disparo y luego otros tres.

También declaró Agustina Inbernoz, quien acompañaba al músico aquella noche. La mujer reconoció que posteriormente arrojó el arma utilizada a una alcantarilla de la autopista Dellepiane. Otro testigo relató que, poco después del hecho, Pity le habría manifestado que había matado a un hombre.

El juicio llegó después de años de postergaciones relacionadas principalmente con el estado de salud mental del músico. En 2021 el proceso no pudo comenzar y en 2023 volvió a quedar suspendido debido a evaluaciones que determinaron que no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el debate. Finalmente, este año la Justicia consideró que podía ser juzgado y el proceso comenzó el 10 de agosto.

Hasta el cambio de abogados se habían desarrollado tres audiencias y declarado diez testigos. Ahora, el debate entrará en una pausa de una semana para permitir que Baños y Queijeiro estudien las actuaciones antes de asumir plenamente la estrategia defensiva.

La próxima audiencia quedó fijada para el miércoles 26 de agosto, cuando se retomará la ronda de testimonios y comenzará formalmente una nueva etapa para la defensa del músico.