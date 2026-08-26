Una bebé de apenas 10 días se ahogó con leche y dos policías lograron salvarle la vida

La recién nacida sufrió una obstrucción mientras era amamantada en una vivienda del barrio Solares del Sur. Una cabo y un efectivo le realizaron maniobras de primeros auxilios hasta que volvió a reaccionar.

Una bebé de apenas 10 días de vida sufrió una emergencia médica durante la madrugada de este martes en el departamento Sarmiento. La pequeña se habría ahogado mientras era amamantada y pudo ser asistida a tiempo gracias al rápido accionar de dos efectivos policiales que llegaron hasta la vivienda.

El episodio ocurrió alrededor de las 2.10, en una casa ubicada en la Manzana C del barrio Solares del Sur. La situación fue advertida por personal policial que realizaba recorridas por la zona. La cabo Erika Mereles, integrante de la Sección N°5 del Departamento Seguridad Ciudadana D-2, recibió el aviso sobre una bebé que aparentemente se había ahogado con leche y se dirigió inmediatamente al lugar.

Al llegar, la madre, de 41 años, explicó que su hija se había ahogado mientras la estaba amamantando. Ante la emergencia, Mereles comenzó a realizar maniobras de primeros auxilios con la colaboración del cabo Díaz Bruno. La intervención permitió que la recién nacida reaccionara pocos instantes después y comenzara a llorar con fuerza.

La rápida respuesta de los efectivos resultó clave mientras aguardaban la llegada de asistencia médica. Minutos después arribó al lugar una ambulancia departamental, que trasladó a la bebé junto a su madre hasta el hospital departamental.