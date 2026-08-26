    • 26 de agosto de 2026 - 11:42

    Una bebé de apenas 10 días se ahogó con leche y dos policías lograron salvarle la vida

    La recién nacida sufrió una obstrucción mientras era amamantada en una vivienda del barrio Solares del Sur. Una cabo y un efectivo le realizaron maniobras de primeros auxilios hasta que volvió a reaccionar.

    Bebé recién nacido. Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una bebé de apenas 10 días de vida sufrió una emergencia médica durante la madrugada de este martes en el departamento Sarmiento. La pequeña se habría ahogado mientras era amamantada y pudo ser asistida a tiempo gracias al rápido accionar de dos efectivos policiales que llegaron hasta la vivienda.

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    El episodio ocurrió alrededor de las 2.10, en una casa ubicada en la Manzana C del barrio Solares del Sur. La situación fue advertida por personal policial que realizaba recorridas por la zona. La cabo Erika Mereles, integrante de la Sección N°5 del Departamento Seguridad Ciudadana D-2, recibió el aviso sobre una bebé que aparentemente se había ahogado con leche y se dirigió inmediatamente al lugar.

    Al llegar, la madre, de 41 años, explicó que su hija se había ahogado mientras la estaba amamantando. Ante la emergencia, Mereles comenzó a realizar maniobras de primeros auxilios con la colaboración del cabo Díaz Bruno. La intervención permitió que la recién nacida reaccionara pocos instantes después y comenzara a llorar con fuerza.

    La rápida respuesta de los efectivos resultó clave mientras aguardaban la llegada de asistencia médica. Minutos después arribó al lugar una ambulancia departamental, que trasladó a la bebé junto a su madre hasta el hospital departamental.

    En el centro de salud, ambas fueron asistidas por la médica Analía Ormachea, quien constató que la recién nacida se encontraba en buen estado de salud. Tras recibir la confirmación médica, los efectivos que habían intervenido en la emergencia se retiraron del hospital.

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