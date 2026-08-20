    • 20 de agosto de 2026 - 12:05

    Davo Xeneize cumplió su promesa y se convirtió en el padrino de un bebé que lo escuchaba desde la panza

    La historia comenzó cuando los padres le mostraron al streamer que le ponían sus transmisiones al bebé durante el embarazo. Tiempo después, Davo cumplió su palabra y conoció al pequeño.

    Davo Xeneize junto a los padres de su ahijado.

    Davo Xeneize junto a los padres de su ahijado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una historia que comenzó durante un stream terminó con un inesperado vínculo entre Davo Xeneize y un bebé que escuchaba sus transmisiones desde antes de nacer. El streamer había quedado sorprendido al conocer la historia y se ofreció a ser su padrino. Ahora cumplió aquella promesa y finalmente conoció al pequeño.

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    Una promesa que nació durante un stream

    Todo comenzó cuando un seguidor se comunicó con Davo y le mostró que su hijo reaccionaba al escuchar la voz del streamer. La particularidad era que sus padres ya le ponían sus videos y transmisiones durante el embarazo, por lo que el pequeño había tenido contacto con su voz incluso antes de nacer.

    La situación conmovió al creador de contenido, reconocido por su fanatismo por Boca, y en medio de la transmisión surgió una propuesta inesperada: Davo se ofreció a ser el padrino del bebé.

    Lo que parecía una ocurrencia propia de una transmisión terminó convirtiéndose en una promesa que el streamer decidió cumplir.

    Davo conoció al bebé y fue elegido como padrino

    Finalmente, el encuentro se concretó y Davo Xeneize se convirtió oficialmente en el padrino de Benicio, el bebé que se había vuelto protagonista de aquella historia viral.

    Las imágenes del encuentro rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios de los seguidores del streamer, que recordaron el momento en el que había hecho aquella promesa.

    La historia llamó especialmente la atención porque nació de una situación espontánea en internet y terminó trasladándose a la vida real, con Davo asumiendo un lugar especial en la vida del pequeño.

    Así, lo que comenzó como una anécdota entre un streamer y uno de sus seguidores terminó con una escena inesperada: Davo Xeneize cumplió su palabra y se convirtió en el padrino del bebé que escuchaba sus streams desde la panza.

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