Cosquín Rock 2027 confirmó su grilla cargada de figuras: Ciro, Divididos, Jack Johnson y más; todo lo que hay que saber

La espera terminó. Cosquín Rock confirmó este jueves la grilla de su edición 2027 , que volverá a reunir durante dos jornadas a algunos de los nombres más importantes de la música argentina junto con artistas internacionales, nuevas propuestas y géneros que desde hace tiempo expandieron las fronteras del histórico festival cordobés.

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La próxima edición se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba , escenario tradicional de un encuentro que llegará a sus 27 años de historia. La organización confirmó más de 100 artistas , con rock, pop, indie, música urbana, cuarteto, reggae, blues, punk y electrónica.

Entre los nombres que sobresalen aparecen Ciro y Los Persas, Divididos, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Wos, Jack Johnson, Jorge Drexler, Capital Cities, Las Pelotas, Ratones Paranoicos, Catupecu Machu y No Te Va Gustar .

Una de las particularidades de la programación será el debut de Tan Biónica en Cosquín Rock , mientras que Los Fabulosos Cadillacs volverán a presentarse en el encuentro por apenas segunda vez en sus 27 años de historia. Wos , por su parte, regresará después de dos años de ausencia.

El núcleo histórico del rock nacional tendrá nuevamente una fuerte presencia. Allí estarán:

Divididos

Ciro y Los Persas

Babasónicos

Las Pelotas

Los Fabulosos Cadillacs

Ratones Paranoicos

Catupecu Machu

Las Pastillas del Abuelo

Guasones

Kapanga

La Mississippi

Los Gardelitos

Piti Fernández

Gustavo Cordera

Memphis La Blusera

La escena más reciente y alternativa también tendrá peso con Wos, Él Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Peces Raros, Silvestre y La Naranja, Usted Señálemelo, Marilina Bertoldi, Zoe Gotusso, El Zar y Winona Riders, entre otros.

El costado popular y cordobés llegará con Q'Lokura, mientras que también tendrán presencia artistas como Juan Ingaramo, Daniela Spalla, Cuatro al Hilo y La Kermesse Redonda.

Jack Johnson y Drexler, entre las figuras internacionales

La grilla tendrá además una presencia internacional destacada. Uno de los nombres de mayor peso es Jack Johnson, que regresará a la Argentina después de casi una década y llegará a Córdoba dentro de una gira que también contempla un show propio en Buenos Aires.

También estarán Jorge Drexler, Capital Cities, No Te Va Gustar, Siloé, Kat Riggins y Richie Hawtin, este último como uno de los grandes referentes de la música electrónica.

Otra aparición que seguramente atraerá atención será la de Illya Kuryaki and the Valderramas, el proyecto de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, incluido en la nómina oficial anunciada para 2027.

La programación completa incluye además nombres como Los Cafres, Nonpalidece, La Delio Valdez, Cruzando el Charco, Los Pérez García, Perras on the Beach, 2 Minutos, La H No Murió, Los Espíritus, Camionero y Salas Velatorias, entre muchas otras propuestas.

Cuándo y dónde será el Cosquín Rock 2027

Para quienes ya empiezan a organizar el viaje, los datos principales están confirmados:

Fecha: sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027.

Lugar: Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba.

Duración: dos jornadas.

Artistas: más de 100 propuestas nacionales e internacionales.

Entradas: disponibles a través de los canales oficiales de Cosquín Rock y Eden Entradas.

Todavía resta conocer cómo se distribuirá la grilla entre el sábado y el domingo y los horarios de cada escenario, información que habitualmente se comunica más cerca de la fecha del festival.

Cuánto cuestan las entradas

La venta comenzó a fines de julio y las dos primeras etapas promocionales, denominadas “Yendo” y “Llegando”, se agotaron rápidamente. Actualmente la comercialización continúa mediante la etapa general “Viajando”.

Los últimos valores informados para los abonos de las dos jornadas son:

Abono general Viajando: $500.000 más $75.000 de cargo por servicio, con un valor final de $575.000 .

Abono VIP Fanatic: $1.800.000 más $100.000 de cargo por servicio, con un precio final de $1.900.000.

Los clientes de BBVA Argentina cuentan con la posibilidad de financiar la compra en hasta 12 cuotas sin interés, mientras que la etapa de venta general admite todos los medios de pago. Los valores pueden modificarse a medida que avancen las distintas instancias de comercialización.

La compra requiere además una validación posterior con la tarjeta utilizada. El titular debe ingresar un código de seis dígitos que aparecerá en su homebanking y dispone de diez días para completar ese procedimiento. Luego, la organización comunicará por correo electrónico cómo y cuándo podrán retirarse las pulseras que funcionarán como acceso al predio.

Un festival que ya supera ampliamente al rock

Aunque conserva al rock argentino como columna vertebral, el Cosquín Rock lleva varias ediciones ampliando su propuesta. La grilla 2027 vuelve a mostrar esa transformación: en un mismo fin de semana podrán convivir Divididos, Wos, Q'Lokura, Jack Johnson, Los Fabulosos Cadillacs, Richie Hawtin, La Delio Valdez y Tan Biónica.

El crecimiento también se refleja en los números. La edición 2026 reunió a más de 90.000 personas y contó con más de 100 artistas distribuidos entre sus diferentes escenarios.

Con la grilla finalmente revelada, comienza ahora otra parte del ritual para quienes viajan cada verano a las sierras: elegir artistas, calcular cruces de horarios y decidir qué escenario recorrer. La distribución por día será el próximo dato clave para terminar de armar el mapa del Cosquín Rock 2027.