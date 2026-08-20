Gran logro para un sanjuanino: Juan Pablo Jofré ganó el prestigioso premio Barlow para composición

El destacado bandoneonista y compositor sanjuanino Juan Pablo Jofré, radicado en Estados Unidos , sumó un importante hito a su carrera: fue seleccionado por Barlow Endowment para su Comisión Especial de Composición Musical 2026 , distinguiendo su talento entre más de 150 aspirantes de 28 países .

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el músico compartió su sorpresa y entusiasmo tras enterarse de la novedad. "La verdad que estoy muy, muy contento. No me lo esperaba para nada. No suelo aplicar a competiciones ni concursos , siempre me olvido de las fechas y no soy muy bueno para esas cosas", confesó el artista, quien actualmente participa en Virginia del Staunton Music Festival como compositor residente, “un orgullo enorme, porque es la primera vez que tengo este rol en un festival de esta categoría”, acotó.

Jofré explicó cómo se gestó la postulación a este prestigioso certamen organizado por la Universidad Brigham Young : "Un colega me avisó de esta competición y decidí presentarme con dos obras que había escrito recientemente. Mandé las partituras y justamente mientras estaba haciendo la prueba de sonido, me llegó la noticia de que había ganado".

Con genuina emoción, remarcó la significación personal y profesional del logro. "Fue realmente un sueño, porque seleccionaron mi trabajo entre más de 170 compositores de altísimo nivel de todo el mundo. Para mí es un orgullo enorme y, sobre todo, una motivación increíble para seguir componiendo y trabajando", expresó.

Seleccionaron mi trabajo entre más de 170 compositores de altísimo nivel de todo el mundo. Para mí es un orgullo enorme y, sobre todo, una motivación increíble para seguir componiendo y trabajando Seleccionaron mi trabajo entre más de 170 compositores de altísimo nivel de todo el mundo. Para mí es un orgullo enorme y, sobre todo, una motivación increíble para seguir componiendo y trabajando

La distinción no solo representa un aval a su trayectoria, sino también un impulso concreto para la creación de nueva música. "El premio consiste en una comisión de 12.500 dólares para escribir una nueva obra de aproximadamente 15 minutos para quinteto moderno de tango. Y algo que me hace especialmente feliz es que la obra será escrita para tres conjuntos extraordinarios: el Quinteto Revolucionario, de Buenos Aires; el Quinteto de Ramiro Gallo; y el Quinteto Sónico, de Bélgica. Conozco a los tres y son músicos excelentes, así que es un verdadero privilegio poder escribir para ellos", detalló.

La trascendencia de la noticia no tardó en hacerse sentir en el ámbito de la música académica e instrumental. "Me han llegado mensajes de profesores universitarios, colegas y grandes instrumentistas de distintas partes del mundo, y eso también me hizo tomar dimensión de lo importante que es este reconocimiento", afirmó Jofré, quien ya se prepara para poner manos a la obra: "Tengo un año para escribir la obra, pero ya estoy con muchísimas ganas de empezar. De hecho, la semana que viene comienzo a trabajar. Es una alegría enorme y un reconocimiento que me da muchísima fuerza para seguir creando".

Un hito consagratorio para el compositor

Aunque cuenta con una prolífica trayectoria que incluye actuaciones en los escenarios más destacados del mundo y previas distinciones en la industria, este premio marca un punto de inflexión.

"Significa muchísimo para mi carrera como compositor, porque es la primera vez que recibo un premio específicamente por mi trabajo como compositor. Hace dos o tres años tuve la enorme alegría de recibir una nominación al Grammy como compositor, pero esta es la primera vez que gano un reconocimiento de estas características", evaluó Jofré.

“Quizás lo que más valoro es que se trata de un premio completamente enfocado en la composición. El jurado evaluó las partituras, las grabaciones y el trabajo compositivo en profundidad. Entonces, sentir que mi música fue elegida de esa manera tiene para mí un valor enorme”, expresó el artista, quien, además de la distinción, valora el apoyo económico, puesto que, subrayó, “me permite seguir creando y desarrollando mi música".

“Me siento muy orgulloso, muy feliz y, sobre todo, profundamente agradecido. Es uno de esos reconocimientos que te dan muchísima energía y motivación para seguir escribiendo, seguir creciendo y seguir apostando por la música", manifestó conmovido.

Un sanjuanino con raíces

A pesar de las distancias y de una agenda internacional apretada, el vínculo de JP Jofré con San Juan y Argentina permanece intacto, acompañado por el anhelo constante de regresar a los escenarios locales.

"Por ahora no tengo planes concretos de ir a Argentina. Hace ya tres años que no voy y nunca había pasado tanto tiempo sin volver, así que realmente espero poder hacerlo pronto", admitió entre fechas marcadas en el calendario, como la presentación de su nuevo disco, que grabó en Londres junto a la United Strings of Europe. “Lo grabamos el año pasado y, después de un proceso bastante largo, finalmente acaba de salir, así que estoy contentísimo con el resultado”.

Además, en un par de semanas viajará a Alemania para estrenar una nueva obra para bandoneón y orquesta sinfónica junto a la Hagen Symphony Orchestra, bajo la dirección del maestro Sebastian Lang-Lessing. “Va a ser mi primera vez en Alemania, así que también es algo muy especial para mí. Es una obra importante, de unos 27 minutos de duración, y tengo muchísimas ganas de finalmente estrenarla”, apuntó el artista. “Así que estoy atravesando un momento realmente muy lindo, con muchos proyectos, estrenos y música nueva”, valoró.

Sin embargo, mantiene firme el deseo de volver a interpretar su repertorio frente a su público. "Sería un sueño volver a tocar en el Mozarteum y también poder presentarme por primera vez en el Teatro del Bicentenario. La última vez que estuve en el Mozarteum la pasé genial y guardo recuerdos muy lindos, así que ojalá se dé la posibilidad de regresar", anheló.

Finalmente, Jofré reflexionó sobre las dificultades de coordinar tiempos entre sus compromisos globales y el afecto por sus raíces. "A veces es difícil encontrar el momento por los compromisos y proyectos que tengo, pero quiero volver lo antes posible. Extraño muchísimo mi país, mi gente, mis amigos, y tengo muchas ganas de reencontrarme con todos y de volver a hacer música en Argentina. Así que ojalá se pueda dar pronto. Sería realmente una alegría enorme volver a casa", concluyó.

Extraño muchísimo mi país, mi gente, mis amigos, y tengo muchas ganas de reencontrarme con todos y de volver a hacer música en Argentina Extraño muchísimo mi país, mi gente, mis amigos, y tengo muchas ganas de reencontrarme con todos y de volver a hacer música en Argentina